Rechazaron la recusación del juez en el juicio por la desaparición de Loan Peña

También señaló diferencias en el tratamiento de objeciones similares y cambios en las reglas aplicadas a hechos nuevos o novedosos surgidos durante las audiencias.

De acuerdo con el planteo de la defensa, estas intervenciones habrían afectado de manera reiterada el trabajo de las partes durante el juicio.

Di Tella también cuestionó lo que consideró una preocupación del Tribunal por la extensión del proceso y por aquellas circunstancias que pudieran provocar demoras en el desarrollo del debate.

La respuesta y la decisión final

En su resolución, el Tribunal sostuvo que no advirtió situaciones de hostilidad o animosidad hacia ninguna de las partes involucradas en el juicio.

Asimismo, indicó que tampoco existieron tratos preferenciales que pudieran favorecer a alguno de los participantes del proceso.

Por estos motivos, se resolvió rechazar el pedido de recusación, por lo que Ceroleni continuará presidiendo el debate oral.

De esta manera, el proceso judicial relacionado con la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida hace más de dos años, seguirá su curso con la actual integración del Tribunal.