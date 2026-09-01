Rechazaron la recusación del juez en el juicio por la desaparición de Loan Peña
El planteo había sido presentado por la defensa de Antonio Benítez, que cuestionó la actuación del magistrado por un supuesto temor de parcialidad durante el desarrollo del debate oral.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes rechazó el pedido de recusación contra el juez Fermín Amado Ceroleni, quien continuará al frente del juicio vinculado con la desaparición de Loan Danilo Peña.
La solicitud había sido presentada por la defensa de Antonio Benítez, uno de los siete acusados en la causa por la supuesta sustracción y ocultamiento del niño.
El pedido de la defensa
El planteo fue realizado el pasado 28 de agosto por el defensor oficial de Benítez, quien solicitó apartar al magistrado por considerar que existía un “temor fundado de parcialidad”.
El abogado Enzo Di Tella sostuvo que durante el desarrollo del debate se habían producido situaciones que, según su interpretación, no eran aisladas. Entre sus cuestionamientos mencionó interrupciones durante los interrogatorios, llamados de atención y restricciones para profundizar determinadas respuestas.
Dichas intervenciones habrían restringido de manera sistemática el rol de las defensas y los fiscales, al tiempo que el Tribunal " exteriorizó una marcada preocupación respecto de la duración del debate y de cualquier circunstancia susceptible de provocar una demora", consideró Di Tella, quien se defendió de las acusaciones de "obstaculizar" el juicio: " Comparezco en cumplimiento de una función constitucional: ejercer eficazmente la defensa de Antonio Benítez".
También señaló diferencias en el tratamiento de objeciones similares y cambios en las reglas aplicadas a hechos nuevos o novedosos surgidos durante las audiencias.
De acuerdo con el planteo de la defensa, estas intervenciones habrían afectado de manera reiterada el trabajo de las partes durante el juicio.
Di Tella también cuestionó lo que consideró una preocupación del Tribunal por la extensión del proceso y por aquellas circunstancias que pudieran provocar demoras en el desarrollo del debate.
La respuesta y la decisión final
En su resolución, el Tribunal sostuvo que no advirtió situaciones de hostilidad o animosidad hacia ninguna de las partes involucradas en el juicio.
Asimismo, indicó que tampoco existieron tratos preferenciales que pudieran favorecer a alguno de los participantes del proceso.
Por estos motivos, se resolvió rechazar el pedido de recusación, por lo que Ceroleni continuará presidiendo el debate oral.
De esta manera, el proceso judicial relacionado con la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida hace más de dos años, seguirá su curso con la actual integración del Tribunal.
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