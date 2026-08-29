Caso Loan: una de las defensas pidió apartar al juez y denunció irregularidades en el juicio
El defensor oficial de Antonio Benítez presentó una recusación contra Fermín Amado Ceroleni, señalando que la conducta del magistrado compromete la imparcialidad en el juicio.
La defensa de uno de los imputados en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña recusó al juez que preside el tribunal, Fermín Amado Ceroleni, y solicitó su apartamiento por considerar que existen motivos objetivos para dudar de su imparcialidad durante el desarrollo del proceso oral y público.
El pedido fue presentado por el defensor oficial de Antonio Benítez, Enzo Di Tella. Según el documento, su planteo se apoya en la acumulación de situaciones observadas desde el inicio del debate.
Di Tella también hizo referencia a “gritos sin un conflicto previo que los explicara” y a supuestos cambios de criterio procesal que, según su interpretación, terminaron beneficiando a la acusación. Además, cuestionó los reproches por presuntas maniobras de obstaculización u hostigamiento y las referencias a la necesidad de evitar demoras en el proceso debido a que “la sociedad espera una respuesta”.
El hecho clave sucedió cuando el imputado Nicolás “El Americano” Soria amplió su declaración e intentó responder a su abogado. De acuerdo con Di Tella, el juez respondió que “eso no existe” e inicialmente no permitió el interrogatorio.
La decisión generó un planteo de revocatoria y un cuarto intermedio entre los integrantes del tribunal. “Tras un pedido mío de revocatoria y un cuarto intermedio, se decidió revocar la decisión antes tomada”, explicó el defensor.
Según explicó el abogado, “la gota que rebalsó el vaso” ocurrió durante una audiencia del miércoles pasado, cuando el imputado Nicolás “El Americano” Soria amplió su declaración indagatoria. Luego de realizar su descargo, Soria manifestó que respondería preguntas de su abogado defensor. De acuerdo con Di Tella, Ceroleni respondió que “eso no existe” e inicialmente no permitió que el acusado contestara el interrogatorio de su defensa.
La decisión generó un planteo de revocatoria y posteriormente se dispuso un cuarto intermedio. “Tras un pedido mío de revocatoria y un cuarto intermedio en el que se decidió por la totalidad de los integrantes del cuerpo, se decidió revocar la decisión antes tomada de manera unipersonal por el Sr. Presidente”, explicó Di Tella.
La defensa de Antonio Benítez señaló la imparcialidad del juez
En su presentación, Di Tella sostuvo que las situaciones registradas generaron un “temor objetivo y fundado” sobre una posición anticipada. Sin embargo, el letrado aclaró que no acusaba al magistrado de haber decidido de antemano una condena.
“No afirmo conocer cuál será el voto del Sr. Presidente. No afirmo como un hecho que haya decidido condenar a mi asistido”, señaló Di Tella. El objetivo final del pedido es determinar si la conducta del juez garantiza un proceso transparente.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario