Caso Loan: una de las defensas pidió apartar al juez y denunció irregularidades en el juicio

Según explicó el abogado, “la gota que rebalsó el vaso” ocurrió durante una audiencia del miércoles pasado, cuando el imputado Nicolás “El Americano” Soria amplió su declaración indagatoria. Luego de realizar su descargo, Soria manifestó que respondería preguntas de su abogado defensor. De acuerdo con Di Tella, Ceroleni respondió que “eso no existe” e inicialmente no permitió que el acusado contestara el interrogatorio de su defensa.

La decisión generó un planteo de revocatoria y posteriormente se dispuso un cuarto intermedio. “Tras un pedido mío de revocatoria y un cuarto intermedio en el que se decidió por la totalidad de los integrantes del cuerpo, se decidió revocar la decisión antes tomada de manera unipersonal por el Sr. Presidente”, explicó Di Tella.

La defensa de Antonio Benítez señaló la imparcialidad del juez

En su presentación, Di Tella sostuvo que las situaciones registradas generaron un “temor objetivo y fundado” sobre una posición anticipada. Sin embargo, el letrado aclaró que no acusaba al magistrado de haber decidido de antemano una condena.

“No afirmo conocer cuál será el voto del Sr. Presidente. No afirmo como un hecho que haya decidido condenar a mi asistido”, señaló Di Tella. El objetivo final del pedido es determinar si la conducta del juez garantiza un proceso transparente.