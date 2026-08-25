Caso Loan Peña: la jueza sobreseyó a acusados por trata, pero dijo que la desaparición "no fue accidental"

Benítez, Ramírez y Millapi también fueron sobreseídos por el delito de abandono de personas. En cambio, sus situaciones continúan vinculadas al juicio oral por la presunta sustracción de Loan.

La magistrada fue contundente al explicar que esta decisión no significa cerrar la investigación sobre el niño. “Hoy Loan sigue con paradero desconocido”, escribió, y remarcó que la investigación continúa a través del Legajo 96.

Pero, al mismo tiempo, dejó una definición sobre lo ocurrido aquel 13 de junio: “Esta situación descripta en relación al niño, está comprobada en el derrotero de la causa, fue intencional, provocada”. Y agregó: “El hecho acaecido en El Algarrobal, no fue accidental: el fin de sustraer al menor y ocultarlo está acreditado”.

La situación del expolicía Francisco Méndez

La resolución también alcanzó a Francisco Amado Méndez, un expolicía provincial que había sido imputado por la presunta sustracción de un menor de diez años. Había recibido falta de mérito en julio de 2024 y, según la jueza, durante el tiempo transcurrido no aparecieron nuevos elementos que justificaran mantener abierta esa imputación.

Por eso, Pozzer Penzo dispuso su sobreseimiento total y definitivo, al considerar que se había alcanzado “el grado de certeza necesaria sobre la inexistencia del delito como la intervención del sindicado en este delimitado accionar”.

La búsqueda de Loan Peña continúa

La jueza dejó expresamente establecido que su decisión no modifica las tareas destinadas a encontrar al niño. De este modo, ordenó mantener las alertas internacionales de Interpol, las búsquedas del Sistema Federal de Búsqueda de Personas (SIFEBU) y las medidas a cargo del Comando Unificado Conjunto Corrientes.

La resolución también mantiene vigente una recompensa de $20 millones para quienes aporten información útil que permita determinar dónde está Loan.

La propia jueza advirtió que una valoración apresurada de la prueba puede llevar a “caminos equivocados que nos alejen de saber qué pasó y dónde está Loan Danilo Peña”.