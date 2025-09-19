Renovación digital de la VTV: conocé los nuevos beneficios
La plataforma web sumó funciones para agilizar los turnos y poder evitar fraudes.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
Los nuevos beneficios de la nueva página web de la VTV
El nuevo portal oficial de la VTV, disponible en vtv.gba.gob.ar, cuenta con herramientas que antes no estaban integradas. Desde un único acceso se pueden pedir turnos, revisar vencimientos y hasta verificar todo el historial de inspecciones del vehículo. También incluye un servicio digital de atención personalizada que responde dudas y gestiona solicitudes en línea.
Otra función que ya era necesaria es el mapa interactivo, que cuenta con la ubicación de cada planta oficial, para que puedas chequear que sucursal te conviene más.
Además el Ministerio de Transporte bonaerense aprovechó la actualización para reforzar el control sobre las páginas ilegales que ofrecen servicios fraudulentos. La web renovada te permite radicar denuncias directamente desde ahí para que puedas seguir su estado, lo que se suma a los operativos para desactivar las plataformas falsas. En las últimas semanas se presentaron 227 denuncias ante la Justicia contra perfiles ilegales en redes sociales.
La actualización de la plataforma es parte de una gran estrategia pensada para modernizar y unificar la información pública vinculada a la VTV. Este sistema concentra en un solo lugar todos los datos necesarios para los conductores y las conductoras, además de que mejora la seguridad del proceso y reduce las posibilidades de que se cometa un fraude.
