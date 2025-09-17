Los conductores que no deberán realizar la VTV en septiembre.

Todo lo que necesitás para hacer el trámite

Para quienes sí deben cumplir con la verificación, es obligatorio contar con la documentación al día y haber gestionado el turno online en la web oficial. Al presentarse en la planta, hay que llevar:

DNI vigente.

Licencia de conducir actualizada.

Seguro obligatorio al día.

Comprobante de pago del turno.

Cédula verde del auto o moto.

Título de propiedad.

Oblea de GNC vigente (si corresponde).

La revisión consiste en un chequeo técnico donde se controla el estado del rodado. Si se detectan fallas, se informa al titular qué reparar y se otorga un plazo para volver y completar el trámite.