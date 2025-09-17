Los conductores que no deberán realizar la VTV en septiembre
Este trámite es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
Los conductores que no hacen la VTV en septiembre
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la VTV es obligatoria para vehículos con más de tres años desde su patentación o que superen los 60.000 kilómetros.
Según lo establecido, hay ciertos vehículos no deben pasar por el control mientras que cumplan con las condiciones específicas:
- Autos cero kilómetro: quedan exceptuados durante los primeros 3 años desde su patentamiento o hasta alcanzar los 60.000 kilómetros.
- Motos cero kilómetro: no realizan la verificación hasta cumplir un año de antigüedad.
Todo lo que necesitás para hacer el trámite
Para quienes sí deben cumplir con la verificación, es obligatorio contar con la documentación al día y haber gestionado el turno online en la web oficial. Al presentarse en la planta, hay que llevar:
- DNI vigente.
- Licencia de conducir actualizada.
- Seguro obligatorio al día.
- Comprobante de pago del turno.
- Cédula verde del auto o moto.
- Título de propiedad.
- Oblea de GNC vigente (si corresponde).
La revisión consiste en un chequeo técnico donde se controla el estado del rodado. Si se detectan fallas, se informa al titular qué reparar y se otorga un plazo para volver y completar el trámite.
