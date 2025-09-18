Adiós a la VTV: los autos que no necesitarán realizar la verificación vehicular
Esta inspección tiene como objetivo reducir los accidentes viales y asegurar el correcto funcionamiento de cada coche. Los detalles en la nota.
Si bien la Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite fundamental y obligatorio para la mayoría de los coches en Argentina, hay un selecto grupo de vehículos que quedan al margen y no deben realizar esta inspección que busca asegurar el correcto funcionamiento y reducir los accidentes viales.
La VTV se debe realizar dentro de un período especifico, aunque esto depende de la provincia y de la antigüedad del coche. Por este motivo, no realizarla puede derivar en multas, la retención del vehículo o problemas para renovar la documentación o el seguro.
Los vehículos que no necesitan hacer la VTV
Aunque la VTV es obligatoria para la mayoría de los vehículos, existen excepciones. Los autos 0km no necesitan pasar la inspección durante los primeros tres años desde su patentamiento o hasta alcanzar los 60.000 kilómetros. En el caso de las motos cero kilómetros, la exención aplica durante el primer año de antigüedad.
Quiénes acceden al beneficio de no pagar la VTV en Buenos Aires
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algunos conductores pueden acceder a la exención del pago de la VTV. Esto incluye a jubilados, pensionados o mayores de 65 años con ingresos bajos y vehículos de menor valor.
Además, también pueden acceder personas con discapacidad que presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y familiares o tutores de personas con discapacidad que utilicen el vehículo. Por otro lado, estos son los documentos que se deben presentar a la hora de realizar este trámite:
- DNI vigente.
- Licencia de conducir.
- Seguro del vehículo.
- Constancia de pago del turno solicitado.
- Cédula verde.
- Título de propiedad del auto o moto.
- Vehículos con GNC contar con la oblea actualizada.
