VTV: el requisito para el parabrisas que no se debe pasar por alto

Qué sucede si el auto no pasa la VTV

En caso de que un automóvil no supere la VTV, el conductor deberá gestionar un nuevo turno en un plazo máximo de 60 días desde la inspección original.

Esto solo será posible después de haber solucionado todas las fallas o problemas que se hayan detectado durante el control, asegurando que el vehículo cumpla con las condiciones necesarias para circular de manera segura. Estos son los tres resultados posibles que arroja esta inspección: