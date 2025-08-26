Salió a la luz el chat de vecinos de Nordelta durante al allanamiento a Diego Spagnuolo: "Policías por todos lados"
En medio del escándalo que salpica a Diego Spagnuolo, Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem, el allanamiento ordenado por la Justicia en Nordelta tuvo una fuerte repercusión al interior del lujoso barrio.
A pesar de haber reaccionado finalmente ayer, tras casi una semana de silencio en medio del estallido del escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que salpica a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y su mano derecha, Eduardo "Lule" Menem, el gobierno de Javier Milei no logra frenar la ola que generaron los explosivos audios de Diego Spagnuolo.
El impacto del escándalo no termina de diluirse a medida que surgen nuevos audios. Y ese mismo impacto sintieron los vecinos de La Isla de Nordelta cuando se enteraron del operativo policial ordenado por la Justicia en el lujoso barrio privado para poder secuestrar el celular y computadoras del ahora ex titular de la Andis.
En las últimas horas se filtraron los mensajes que los vecinos de Spagnuolo compartieron en el chat común que tienen para estar al tanto de cuestiones vinculadas con el barrio y que estaban teñidos de una mezcla de sorpresa, indignación y alarma por el operativo policial.
"Estoy entrando al barrio y hay un montón de patrulleros en la guardia... y policías por todos lados", alertó preocupado uno de los vecinos ante le operativo ordenado por el juez Sebastián Casanello.
Ese mismo vecino, indignado, se quejó porque las autoridades le comunicaron ante sus preguntas que no podían brindarle información sobre el operativo.
Con el correr de las horas, la información comenzó a fluir en el mismo grupo de WhatsApp a través de noticias reenviadas que confirmaban que se trataba de "Allanamientos en Nordelta, Buscan a Spagnuolo" por la causa de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El dato más impactante para los residentes llegó cuando uno de ellos confirmó la identidad de uno de los allanados. "Sí, el dueño de la droguería es vecino, y parece que lo allanaron en la madrugada".
La revelación generó una serie de quejas por la falta de comunicación de la administración del barrio. "¿Es vecino nuestro?", preguntó uno, mientras otro se quejaba: "Cdo es así no se debió Mandar la alerta a los vecinos en la aplicación para qe estemos al tanto?".
