Salió a la luz el chat de vecinos de Nordelta durante al allanamiento a Diego Spagnuolo: "Policías por todos lados"

diego spagnuolo lule menem karina milei y martin menem Diego Spagnuolo, Eduardo “Lule” Menem, Karina Milei y Martín Menem

Con el correr de las horas, la información comenzó a fluir en el mismo grupo de WhatsApp a través de noticias reenviadas que confirmaban que se trataba de "Allanamientos en Nordelta, Buscan a Spagnuolo" por la causa de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El dato más impactante para los residentes llegó cuando uno de ellos confirmó la identidad de uno de los allanados. "Sí, el dueño de la droguería es vecino, y parece que lo allanaron en la madrugada".

La revelación generó una serie de quejas por la falta de comunicación de la administración del barrio. "¿Es vecino nuestro?", preguntó uno, mientras otro se quejaba: "Cdo es así no se debió Mandar la alerta a los vecinos en la aplicación para qe estemos al tanto?".