Causa ANDIS: indagarán al jefe de Seguridad de Nordelta por "obstrucción a la justicia"
Avanza la investigación por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que mantiene incómodo al Gobierno libertario.
En un avance significativo de la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que sacude al Gobierno de Javier Milei, la Justicia citó a indagatoria a Ariel De Vincentis, jefe de Seguridad del barrio cerrado Nordelta.
La medida, confirmada por fuentes judiciales a C5N, fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello, tras un pedido del fiscal Franco Picardi, por el presunto delito de "obstrucción a la justicia".
De Vincentis está bajo sospecha de haber facilitado la fuga de Jonathan Simón Kovalivker, uno de los propietarios de la droguería Suizo Argentina, quien permanece prófugo.
La indagatoria del jefe de seguridad se realizará este lunes. La acción judicial se enmarca en el expediente que investiga los audios difundidos del exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se denunciaban maniobras irregulares y recaudación ilegal en la compra y venta de medicamentos.
Paralelamente, la investigación está analizando el material secuestrado en los más de diez allanamientos realizados en domicilios de los Kovalivker y del exfuncionario de ANDIS. Entre los hallazgos se cuentan 266 mil dólares y 7 millones de pesos en efectivo, además de pasaportes y dispositivos electrónicos de alta seguridad, que aún requieren ser desbloqueados para el peritaje.
Los investigadores también revisarán la documentación incautada en la sede de la ANDIS y en las propiedades particulares para determinar posibles acuerdos ilícitos entre funcionarios y la droguería Suizo Argentina.
Los sospechosos clave incluyen a Emmanuel Kovalivker, accionista minoritario de la empresa, y Daniel Garbellini, exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de ANDIS, quien cooperó entregando la clave de su celular.
Aunque la causa aún no tiene una carátula definitiva ni se formularon cargos específicos, se analiza la posible participación de funcionarios y allegados al Gobierno en la presunta exigencia de sobornos a proveedores de medicamentos. En los audios de Spagnuolo, se escuchan referencias a la modificación de los porcentajes de pago a proveedores, una maniobra que podría haber sido facilitada por Eduardo “Lule” Menem.
La citación a indagatoria de De Vincentis marca un avance concreto al enfocarse en quienes pudieron haber impedido la acción de la Justicia. La prioridad ahora es dar con Jonathan Kovalivker y definir la situación procesal de todos los involucrados en este complejo caso de corrupción.
