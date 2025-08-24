Causa ANDIS: indagarán al jefe de Seguridad de Nordelta por "obstrucción a la justicia"

Los investigadores también revisarán la documentación incautada en la sede de la ANDIS y en las propiedades particulares para determinar posibles acuerdos ilícitos entre funcionarios y la droguería Suizo Argentina.

Los sospechosos clave incluyen a Emmanuel Kovalivker, accionista minoritario de la empresa, y Daniel Garbellini, exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de ANDIS, quien cooperó entregando la clave de su celular.

Aunque la causa aún no tiene una carátula definitiva ni se formularon cargos específicos, se analiza la posible participación de funcionarios y allegados al Gobierno en la presunta exigencia de sobornos a proveedores de medicamentos. En los audios de Spagnuolo, se escuchan referencias a la modificación de los porcentajes de pago a proveedores, una maniobra que podría haber sido facilitada por Eduardo “Lule” Menem.

La citación a indagatoria de De Vincentis marca un avance concreto al enfocarse en quienes pudieron haber impedido la acción de la Justicia. La prioridad ahora es dar con Jonathan Kovalivker y definir la situación procesal de todos los involucrados en este complejo caso de corrupción.