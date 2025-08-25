Investigan al jefe de Seguridad de Nordelta, sospechado de ayudar a Jonathan Kovalivker a fugarse

mauricio macri y si amigo íntimo Emmanuel Kovalivker Mauricio Macri y su amigo íntimo Emmanuel Kovalivker.

La Justicia ya secuestró documentación clave y ahora busca avanzar con el análisis de los teléfonos y los papeles incautados en los allanamientos.

Mientras los peritos trabajan, en los Tribunales circula documentación de contrataciones de la droguería por casi 11 mil millones de pesos. El fiscal Piccardi busca establecer si esos papeles respaldan la hipótesis del pago de retornos a cambio de negocios con el Estado.

diego spagnuolo milei Diego Spagnuolo y Javier Milei.

“A mí me están defalcando la agencia”, reconoció Spagnuolo en uno de los audios que se filtraron a la prensa. “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice: ‘Escuchame, no llames más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, agregó sobre las presuntas coimas a las empresas farmacéuticas.

La empresa mencionada está vinculada a Martín Menem. “Esto lo hacen de ratas. Es un kiosco de US$20.000/US$30.000 por mes”. “A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria”, se escuchó en un audio del extitular de la Andis.

lule menem

En ese marco, la Policía de la Ciudad allanó oficinas vinculadas a Daniel María Garbellini, director de Acceso a los Servicios de Salud en Andis, en la sede del programa Incluir Salud, en avenida Rivadavia al 800. Allí se incautaron carpetas, expedientes y dispositivos electrónicos que serán revisados en los próximos días.

Horas antes, los agentes habían encontrado al exfuncionario en su casa de Avellaneda y le secuestraron su celular. También fue retenido Spagnuolo en un domicilio de Pilar, donde hallaron dinero en efectivo y una máquina de contar billetes. A pedido del fiscal, el juez Casanello le prohibió salir del país.

martin menem coimas operacion

El foco inmediato está puesto en los celulares. Los peritajes iniciados este fin de semana podrían abrir una nueva etapa en la causa. Los investigadores esperan acceder a conversaciones y archivos que permitan reconstruir el circuito de presuntas coimas y avanzar en las imputaciones.

La expectativa es que, en los próximos días, se conozcan los primeros resultados técnicos que confirmen o descarten el contenido de los audios y chats que sacudieron al Gobierno.