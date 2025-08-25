Investigan al jefe de Seguridad de Nordelta, sospechado de ayudar a Jonathan Kovalivker a fugarse
En medio del escándalo de coimas que tiene a Karina Milei en el ojo de la tormenta, uno de los dueños de droguería Suizo Argentina, se fugó cuando la policía intentaba secuestrar su celular por orden de la Justicia.
Mientras crece el escándalo de corrupción en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que funcionaba, según reveló su ahora ex titular Diego Spagnuolo, como un botín que se repartían la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei y su mano derecha, Eduardo "Lule" Menem, la justicia también estrecha el cerco sobre los dueños de Droguería Suizo Argentina.
En ese marco el juez Sebastián Casanello acusó el domingo a Ariel De Vincentis, el jefe de Seguridad del barrio cerrado Nordelta, por el delito de encubrimiento. Según advirtió el magistrado, De Vincentis habría ayudado a Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de Droguería Suizo Argentina a fugarse cuando la Policía de la Ciudad llegó a Nordelta con la orden se secuestrarle el celular, computadoras y otros elementos de interés para la causa.
Jonathan Kovalivker sigue sin ser localizado por la Justicia.
De Vicentis fue citado para prestar declaración indagatoria este lunes, tras un pedido del fiscal que investiga el caso, Franco Picardi.
La Justicia cree que Kovalivker huyó con dinero, ya que en su casa encontraron tres cajas de seguridad, de las cuales una de ellas estaba abierta, con indicios de que se habría ido con rapidez. Estaba abierta, vacía, y en el piso delante de ellas habían quedado tiradas numerosas banditas elásticas que se habrían utilizada para armar fajos de dineo. Todavía queda pendiente ubicar su celular.
La Justicia ya secuestró documentación clave y ahora busca avanzar con el análisis de los teléfonos y los papeles incautados en los allanamientos.
Mientras los peritos trabajan, en los Tribunales circula documentación de contrataciones de la droguería por casi 11 mil millones de pesos. El fiscal Piccardi busca establecer si esos papeles respaldan la hipótesis del pago de retornos a cambio de negocios con el Estado.
“A mí me están defalcando la agencia”, reconoció Spagnuolo en uno de los audios que se filtraron a la prensa. “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice: ‘Escuchame, no llames más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, agregó sobre las presuntas coimas a las empresas farmacéuticas.
La empresa mencionada está vinculada a Martín Menem. “Esto lo hacen de ratas. Es un kiosco de US$20.000/US$30.000 por mes”. “A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria”, se escuchó en un audio del extitular de la Andis.
En ese marco, la Policía de la Ciudad allanó oficinas vinculadas a Daniel María Garbellini, director de Acceso a los Servicios de Salud en Andis, en la sede del programa Incluir Salud, en avenida Rivadavia al 800. Allí se incautaron carpetas, expedientes y dispositivos electrónicos que serán revisados en los próximos días.
Horas antes, los agentes habían encontrado al exfuncionario en su casa de Avellaneda y le secuestraron su celular. También fue retenido Spagnuolo en un domicilio de Pilar, donde hallaron dinero en efectivo y una máquina de contar billetes. A pedido del fiscal, el juez Casanello le prohibió salir del país.
El foco inmediato está puesto en los celulares. Los peritajes iniciados este fin de semana podrían abrir una nueva etapa en la causa. Los investigadores esperan acceder a conversaciones y archivos que permitan reconstruir el circuito de presuntas coimas y avanzar en las imputaciones.
La expectativa es que, en los próximos días, se conozcan los primeros resultados técnicos que confirmen o descarten el contenido de los audios y chats que sacudieron al Gobierno.
