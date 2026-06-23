Salta: una mujer fue baleada en un robo durante un tour de compras, agonizó por días y murió
La fiscalía investiga si los agresores actuaron con información previa sobre el recorrido del colectivo que realizaba un tour de compras y continúa la búsqueda de los responsables.
Un episodio de violencia armada ocurrió en en la frontera norte argentina. Una mujer de 65 años tras ser baleada en un robo.
El ataque ocurrió días atrás a la altura de la rotonda de Colonia Santa Rosa, en el departamento de Orán, Salta. La víctima, identificada como Emelda Irma Alzu, viajaba junto a otras 15 personas cuando el micro en el que se trasladaba hacia un tour de compras se detuvo sobre la banquina.
El incidente ocurrió días atrás en la ruta nacional 34, a la altura de la rotonda de Colonia Santa Rosa. La víctima, oriunda de Orán, viajaba en un colectivo de tours de compras junto a otros 15 pasajeros cuando el vehículo se detuvo en la banquina.
En ese momento, individuos armados que circulaban en una camioneta abordaron la unidad y, bajo amenazas, despojaron a los ocupantes de sus pertenencias, dinero en efectivo y mercadería. Durante el asalto, Alzu recibió dos disparos y fue trasladada de urgencia al Hospital San Bernardode la ciudad de Salta, donde permaneció varios días en estado delicado.
En medio del asalto, Emelda Irma Alzu recibió dos disparos. Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladada de urgencia al Hospital San Bernardo, en la ciudad de Salta, donde permaneció internada en estado delicado hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento.
De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Tribuno, el deceso de la mujer fue confirmado por fuentes del departamento Orán, que también detallaron que sus restos son velados en la Sala Pieve de la ciudad. El caso se suma a una larga lista de crímenes registrados en los últimos meses en la frontera norte, generando un clima de profunda preocupación y conmoción en la comunidad local.
La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, se encuentra a cargo de la investigación y ha dispuesto una serie de medidas para esclarecer el hecho. Entre las acciones implementadas se destaca la recolección de testimonios de los pasajeros y testigos, así como el análisis de registros de cámaras de seguridad en la zona. Personal especializado trabaja desde el primer momento en la identificación de los responsables, aunque hasta el momento no se han informado detenciones.
Además, indicó que los investigadores trabajan con diversas líneas, incluyendo la hipótesis de que los atacantes contaban con información previa sobre los movimientos del colectivo. El análisis de las cámaras de la rotonda y de los accesos a Colonia Santa Rosa es una de las prioridades para poder identificar la camioneta utilizada en el asalto y a sus ocupantes.
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