Salta: una mujer fue baleada en un robo durante un tour de compras, agonizó por días y murió

De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Tribuno, el deceso de la mujer fue confirmado por fuentes del departamento Orán, que también detallaron que sus restos son velados en la Sala Pieve de la ciudad. El caso se suma a una larga lista de crímenes registrados en los últimos meses en la frontera norte, generando un clima de profunda preocupación y conmoción en la comunidad local.

La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, se encuentra a cargo de la investigación y ha dispuesto una serie de medidas para esclarecer el hecho. Entre las acciones implementadas se destaca la recolección de testimonios de los pasajeros y testigos, así como el análisis de registros de cámaras de seguridad en la zona. Personal especializado trabaja desde el primer momento en la identificación de los responsables, aunque hasta el momento no se han informado detenciones.

Además, indicó que los investigadores trabajan con diversas líneas, incluyendo la hipótesis de que los atacantes contaban con información previa sobre los movimientos del colectivo. El análisis de las cámaras de la rotonda y de los accesos a Colonia Santa Rosa es una de las prioridades para poder identificar la camioneta utilizada en el asalto y a sus ocupantes.