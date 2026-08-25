Salvaje entradera a una familia en Mar del Plata: "Colaborá o te corto la lengua"

En un primer momento, la mujer intentó resistirse arrojándole cosas a los ladrones, pero uno de los delincuentes tomó por el cuello a una mujer sosteniendo un arma blanca mientras la amenazaba: "Colaborá o te corto la lengua".

El delincuente amenazó a la mujer con cortarle la lengua

En paralelo, su marido recibió una brutal golpiza con un palo de hockey y patadas mientras el delincuente le exigía que entregara dinero y objetos de valor, hasta que lo inmovilizaron atándole las piernas.

La escena se tornó aún más angustiante cuando uno de los asaltantes se dirigió hacia la parte superior de la vivienda, donde se encontraba el hijo del matrimonio.

"¡Déjenlo, ¡no le peguen!"



“Yo colaboro, no hacemos nada, está el nene por favor”, gritó la mujer desesperada mientras los delincuentes seguían pidiéndole dinero y hasta la alianza de casamiento, que la mujer entregó. Al ver la brutal agresión a su marido, comenzó a exclamar: “Por favor te pido, déjenlo, ¡no le peguen!”.

En ese momento, el delincuente intentó taparle la boca y la llevó nuevamente hasta la cocina, donde momentos antes la había mantenido encerrada.

Tras permanecer ocho minutos dentro de la vivienda, los delincuentes escaparon con una serie de objetos de valor que incluían la camioneta, alhajas, teléfonos y una consola de juegos. Las víctimas lograron dar aviso a la policía y fueron asistidas, aunque no necesitaron ser trasladadas a un centro de salud.

Encontraron la camioneta robada y detuvieron a un adolescente de 16 años

Los ladrones escaparon con la camioneta, alhajas, teléfonos y una consola de videojuegos

Luego del brutal asalto, efectivos de la comisaría novena comenzaron a analizar cámaras de seguridad privadas y registros del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

La investigación, con intervención de la UFIJE N°13, permitió ubicar la Amarok robada en Olazar y Manrique.

Cuando los efectivos procedieron a interceptarla, los dos ocupantes que se encontraban a bordo abandonaron el vehículo y emprendieron la fuga a pie. Sin embargo, uno fue detenido. Se trata de un adolescente de 16 años que fue notificado por robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y por el empleo de un arma impropia.

Mientras tanto, los investigadores continúan con el análisis de las cámaras de seguridad y la búsqueda de los demás delincuentes que llevaron a cabo el salvaje robo.