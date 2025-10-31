San Isidro: integrantes de "La Banda del Millón" asesinaron a una jubilada de 81 años

jubilada san isidro 1

La investigación policial confirmó que los ladrones no se llevaron ningún objeto de valor, lo que sugiere que su intención principal fue cometer un acto violento más que un robo con fines económicos. La vivienda quedó completamente revuelta, con aberturas forzadas y signos de violencia en varias habitaciones. Rodríguez Iturriaga vivía sola y, según familiares, era muy activa para su edad, lo que hace que el hecho resulte aún más impactante para la comunidad local.