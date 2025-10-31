"La Banda del Millón": la red delictiva sospechada del crimen de una jubilada en San Isidro

jubilada san isidro 1

Los 11 miembros identificados por la Justicia -entre ellos los hermanos Hugo Isaías y Elian David Castillo San Martín, Brandon Brites, Thiago González, Jonás Gallardo, Diego Gómez, Pablo Paletta, Jairo León, Juan Moyano, Sofía Gómez y Nicolás Gamarra- ya fueron enviados a juicio por ocho robos cometidos en la zona norte. Además, el grupo utilizaba a menores de entre 12 y 17 años para tareas de vigilancia y apoyo, lo que complica aún más su situación judicial.

El fiscal Ferrari advirtió que la banda sigue siendo una amenaza activa pese a las detenciones. Las comunicaciones interceptadas indicarían que los líderes continúan ordenando golpes desde prisión, lo que abre un nuevo frente de investigación sobre el funcionamiento interno del sistema penitenciario y las falencias en los controles.