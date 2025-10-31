"La Banda del Millón": la red delictiva sospechada del crimen de una jubilada en San Isidro
Once de sus miembros están detenidos y el fiscal de San Isidro los llevará a juicio por ocho robos. Ahora, una nueva evidencia los vincula con el asesinato de María Susana Rodríguez Iturriaga, una jubilada de 81 años.
El brutal crimen de María Susana Rodríguez Iturriaga, de 81 años, ocurrido en su casa de Barrancas de San Isidro, podría estar ligado a una de las organizaciones delictivas más peligrosas y sofisticadas de los últimos años: “La Banda del Millón”. Esta agrupación, conocida por su accionar violento y su especialización en robos a viviendas de alto poder adquisitivo, vuelve a estar en el centro de una investigación que sacude a la zona norte del conurbano bonaerense.
La mujer fue hallada muerta por una sobrina, maniatada y golpeada dentro de su dormitorio. Todo estaba revuelto, las ventanas forzadas y las huellas del saqueo eran evidentes. Según la fiscalía, el hecho ocurrió el sábado 25 de octubre y forma parte del mismo modus operandi que caracteriza a la banda: irrupciones nocturnas, ataques coordinados y fugas rápidas con apoyo logístico.
Cinco sospechosos fueron detenidos mientras intentaban cometer otro robo en Martínez. Se trata de Ramiro Emiliano Julio (20), Matías Tamurro (26), Thiago Ponzo (19), Agustín Gómez (20) y Miguel Ángel Viera (47). Los investigadores creen que al menos dos de ellos, Viera y Julio, participaron activamente del homicidio. Durante los allanamientos, se incautaron barretas, guantes, pasamontañas y teléfonos celulares que revelarían comunicaciones con miembros de la organización que ya se encuentran presos.
El fiscal Patricio Ferrari, a cargo del caso, sospecha que parte de los delitos son planificados desde la cárcel. Los líderes de “La Banda del Millón” estarían coordinando los ataques mediante mensajes encriptados, instruyendo a grupos más jóvenes que ejecutan los robos en el territorio. Esta estructura, según fuentes judiciales, replica modelos de criminalidad organizada con jerarquías definidas y división de tareas.
La organización acumula un historial sangriento. Además del caso de Rodríguez Iturriaga, está implicada en el asesinato del empresario Jorge De Marco, ocurrido en marzo de 2024 en Las Lomas de San Isidro. De Marco, un reconocido proteccionista de animales, fue asesinado durante un asalto en su vivienda. Entre sus víctimas también figura el periodista Ángel “Baby” Etchecopar, quien sufrió un violento robo en su casa, aunque en esa ocasión no se registraron heridos.
Los 11 miembros identificados por la Justicia -entre ellos los hermanos Hugo Isaías y Elian David Castillo San Martín, Brandon Brites, Thiago González, Jonás Gallardo, Diego Gómez, Pablo Paletta, Jairo León, Juan Moyano, Sofía Gómez y Nicolás Gamarra- ya fueron enviados a juicio por ocho robos cometidos en la zona norte. Además, el grupo utilizaba a menores de entre 12 y 17 años para tareas de vigilancia y apoyo, lo que complica aún más su situación judicial.
El fiscal Ferrari advirtió que la banda sigue siendo una amenaza activa pese a las detenciones. Las comunicaciones interceptadas indicarían que los líderes continúan ordenando golpes desde prisión, lo que abre un nuevo frente de investigación sobre el funcionamiento interno del sistema penitenciario y las falencias en los controles.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario