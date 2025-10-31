MinutoUno

Cambió el pronóstico y las tormentas llegan para arruinar el fin de semana: qué día lloverá en Buenos Aires

Contrariamente a lo indicado en estos días, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó un nuevo pronóstico que obliga a modificar planes. Los detalles.

Lluvias y vientos fuertes.

Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había anticipado lluvias y tormentas para el próximo martes, lo cierto es que cambió el pronóstico y ahora las precipitaciones llegarán durante este fin de semana al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De esta manera, el organismo del clima lanzó sus alertas para porteños y bonaerenses que, posiblemente, deberán cambiar algunos planes para los próximos días, o bien, organizar el disfrute y el descanso bajo techo.

lluvias amba
Lluvias en el AMBA.

Cambió el pronóstico y se adelantan las lluvias: cuándo llegan al AMBA

Las temperaturas irán en aumento en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores durante este fin de semana, lo que hará estallar antes de tiempo las precipitaciones para porteños y bonaerenses. Los chaparrones se esperan para la madrugada, mañana y tarde del domingo 2 de noviembre, obligando a muchos a cancelar sus planes.

Previo a ello, el sábado presentará temperaturas sumamente agradables, con la continuidad del calor que también estuvo presente este viernes: la temperatura mínima rondará los 17 grados, mientras que la máxima podría tocar los 27. Para el domingo, el termómetro oscilará entre los 18 y 25 grados, y la máxima volverá a subir el lunes, pese a las lluvias.

image

En tanto, persiste el pronóstico de lluvias para el martes: las precipitaciones estarán presentes durante toda la jornada, con térmicas oscilando entre los 16 y 20 grados.

image

Recomendaciones del SMN ante lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones:

  • Evitá actividades al aire libre.
  • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
  • Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
lluvias bien
Se esperan lluvias para la jornada de hoy.

