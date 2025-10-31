Cambió el pronóstico y las tormentas llegan para arruinar el fin de semana: qué día lloverá en Buenos Aires

lluvias amba Lluvias en el AMBA.

Cambió el pronóstico y se adelantan las lluvias: cuándo llegan al AMBA

Las temperaturas irán en aumento en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores durante este fin de semana, lo que hará estallar antes de tiempo las precipitaciones para porteños y bonaerenses. Los chaparrones se esperan para la madrugada, mañana y tarde del domingo 2 de noviembre, obligando a muchos a cancelar sus planes.