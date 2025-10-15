San Juan: mataron a un nene de 8 años en el medio de un tiroteo entre dos bandas de delincuentes

barrio san juan tiroteo emir

Según informó el periódico El Tiempo de San Juan, un hombre que habría participado del tiroteo ya se había ido de su casa cuando la Policía llegó para hacer un allanamiento, por lo que permanece prófugo de la Justicia.

Además, los familiares de algunos de los acusados por el crimen empezaron a retirarse del barrio en la Municipalidad de Rawson porque otros vecinos de la zona los increparon.

En los operativos policiales también se incautaron dos armas de fuego, que serán peritadas para corroborar si de alguna de ellas salió la bala que impactó en el cuerpo del nene, y se recolectaron vainas servidas correspondientes a pistolas 9mm y 22mm, además de munición sin usar que los responsables del tiroteo habrían intentado "descartar".

Mientras tanto, familiares y conocidos del nene expresaron su dolor en redes sociales, y en algunos casos también señalaron a uno de los detenidos como responsable de su muerte.

Los detenidos adultos fueron identificados como Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guarardo y Jonathan Javier Carrizo, y el menor de edad fue señalado por sus iniciales, L.B., para resguardar su identidad.