San Juan: mataron a un nene de 8 años en el medio de un tiroteo entre dos bandas de delincuentes
El menor estaba lejos del enfrentamiento, pero igual sufrió el impacto de una bala en el pecho. Por el crimen hay al menos siete detenidos hasta la fecha.
La Policía de San Juan detuvo en las últimas horas a siete personas en conexión con un tiroteo ocurrido el lunes de esta semana en el barrio Valle Grande en el que murió un nene de 8 años tras recibir un disparo en el pecho.
El nene fue identificado como Emir Barboza, de 8 años, quien se encontraba ajeno al enfrentamiento entre dos bandas del complejo habitacional del barrio Valle Grande, en el municipio de Rawson, pero igual fue la única víctima fatal del episodio ocurrido durante la noche.
Apenas resultó herido Emir fue trasladado al Hospital Marcial Quiroga de San Juan, donde los médicos sólo pudieron confirmar su deceso.
Luego se supo que el cuerpo del nene presentaba una lesión de entrada de 1x1 centímetro en el pecho, sin orificio de salida, por lo que la bala quedó alojada en su tórax.
Personal de la Comisaría 38°, Criminalística y la UFI Delitos Especiales realizaron un operativo entre el lunes y martes de esta semana en el barrio Valle Grande, que terminó con la detención de siete sospechosos, entre ellos uno menor de edad.
Según informó el periódico El Tiempo de San Juan, un hombre que habría participado del tiroteo ya se había ido de su casa cuando la Policía llegó para hacer un allanamiento, por lo que permanece prófugo de la Justicia.
Además, los familiares de algunos de los acusados por el crimen empezaron a retirarse del barrio en la Municipalidad de Rawson porque otros vecinos de la zona los increparon.
En los operativos policiales también se incautaron dos armas de fuego, que serán peritadas para corroborar si de alguna de ellas salió la bala que impactó en el cuerpo del nene, y se recolectaron vainas servidas correspondientes a pistolas 9mm y 22mm, además de munición sin usar que los responsables del tiroteo habrían intentado "descartar".
Mientras tanto, familiares y conocidos del nene expresaron su dolor en redes sociales, y en algunos casos también señalaron a uno de los detenidos como responsable de su muerte.
Los detenidos adultos fueron identificados como Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guarardo y Jonathan Javier Carrizo, y el menor de edad fue señalado por sus iniciales, L.B., para resguardar su identidad.
