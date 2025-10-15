La enigmática frase de Pablo Laurta antes de entrar a declarar: "Es un mártir"

Una vez en Córdoba asesinó a su expareja Luna Giardina y a la madre de ella, Mariel Zamudio, para luego secuestrar a su hijo con la intención de volver con él a su país de origen. Los investigadores policiales detuvieron a Laurta el domingo pasado cuando el hombre y su hijo -que acaba de cumplir seis años- estaban alojados en un hotel de Gualeguaychú.

Como primera medida el nene fue puesto a resguardo y el padre quedó detenido en conexión con el doble femicidio que perpetró en la casa de su exmujer, en Villa Rivera Indarte. Luego se descubrió el crimen en Entre Ríos.

Este miércoles por la mañana Laurta se había negado a declarar ante la fiscal de Concordia Daniela Montangie, que lo investiga por el asesinato de Palacios, cuyo cuerpo mutilado fue localizado esta semana en una ruta de Entre Ríos.

Aunque se había mostrado locuaz para decir ante los tribunales de Concordia que "todo fue por justicia", una vez adentro del edificio siguió el consejo de su abogado oficial y guardó silencio ante la fiscal.