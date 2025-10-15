La enigmática frase de Pablo Laurta antes de entrar a declarar: "Es un mártir"
El principal acusado por el doble femicidio en Córdoba también tiene que responder por el asesinato de un remisero de Entre Ríos, y por el secuestro de su hijo.
El acusado por el doble femicidio en Córdoba Pablo Laurta se negó a declarar este miércoles ante la Justicia de Entre Ríos, pero no se privó de hablar con los medios de comunicación que lo esperaron, por ejemplo, en la puerta de la Jefatura Departamental Concordia, donde está alojado.
Esposado, con chaleco antibalas y un casco que le tapaba parcialmente la cara, Laurta se acercó a las cámaras de televisión para lanzar un mensaje enigmático: "Tienen que venerarlo, es un mártir", como mostró la señal Canal 9.
Sin aclarar de quién hablaba o si se refería a sí mismo en tercera persona, Laurta lanzó su frase y siguió camino hacia el interior de la sede policial.
El hombre de nacionalidad uruguaya está acusado de una larga lista de cargos: a principios de mes ingresó de manera ilegal al país cruzando el río Uruguay en un kayak y luego contrató al remisero Martín Sebastián Palacios para que lo llevara a Córdoba.
Una vez en Córdoba asesinó a su expareja Luna Giardina y a la madre de ella, Mariel Zamudio, para luego secuestrar a su hijo con la intención de volver con él a su país de origen. Los investigadores policiales detuvieron a Laurta el domingo pasado cuando el hombre y su hijo -que acaba de cumplir seis años- estaban alojados en un hotel de Gualeguaychú.
Como primera medida el nene fue puesto a resguardo y el padre quedó detenido en conexión con el doble femicidio que perpetró en la casa de su exmujer, en Villa Rivera Indarte. Luego se descubrió el crimen en Entre Ríos.
Este miércoles por la mañana Laurta se había negado a declarar ante la fiscal de Concordia Daniela Montangie, que lo investiga por el asesinato de Palacios, cuyo cuerpo mutilado fue localizado esta semana en una ruta de Entre Ríos.
Aunque se había mostrado locuaz para decir ante los tribunales de Concordia que "todo fue por justicia", una vez adentro del edificio siguió el consejo de su abogado oficial y guardó silencio ante la fiscal.
