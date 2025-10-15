Un adolescente grave tras la explosión en el Colegio Guadalupe: cómo están los otros tres heridos

Cómo se encuentran los otros heridos

Otros dos estudiantes, de 13 y 14 años, también resultaron heridos en el accidente y luego de recibir atención inicial fueron derivados al Hospital Fernández. En total, cuatro personas fueron afectadas por la explosión, incluyendo a la madre de uno de los alumnos, que sufrió quemaduras en las manos. Afortunadamente, la mujer recibió atención en el mismo colegio y no requirió traslado a un hospital.