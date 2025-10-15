Un adolescente grave tras la explosión en el Colegio Guadalupe: cómo están los otros tres heridos
Tres estudiantes y una madre resultaron heridos después de un accidente durante la Feria de Ciencias del colegio ubicado en Palermo.
Un duro episodio irrumpió en la rutina del Colegio Guadalupe, en el barrio de Palermo, cuando la explosión de un experimento durante la clase de química dejó a varios alumnos con quemaduras.
Entre los afectados, un adolescente de 16 años sufrió las lesiones más graves y fue trasladado de inmediato por personal del SAME al Hospital Gutiérrez con quemaduras en el pecho y el rostro. Según el último informe médico, el joven debió ser intubado debido al compromiso de las vías aéreas superiores y quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, con un pronóstico reservado.
"Le hicimos una curación bajo anestesia general. Son quemaduras intermedias, la mayor parte es el miembro superior y un poco en la cara, que esa quemadura es superficial", detalló Valeria Fernández, jefa de guardia del hospital.
Cómo se encuentran los otros heridos
Otros dos estudiantes, de 13 y 14 años, también resultaron heridos en el accidente y luego de recibir atención inicial fueron derivados al Hospital Fernández. En total, cuatro personas fueron afectadas por la explosión, incluyendo a la madre de uno de los alumnos, que sufrió quemaduras en las manos. Afortunadamente, la mujer recibió atención en el mismo colegio y no requirió traslado a un hospital.
Los dos menores, de acuerdo con los médicos, presentan quemaduras en aproximadamente un 20% de su cuerpo y aguardan traslado al Hospital del Quemado para recibir cuidados especializados. Por su parte, el adolescente de 16 años será derivado a una clínica privada, aprovechando su cobertura de obra social.
El accidente ocurrió en un aula durante la realización de una práctica con alcohol etílico, que según las primeras versiones reproducía el conocido “experimento del volcán”. La rápida intervención del SAME permitió atender a los heridos en el lugar, mientras que la Policía de la Comisaría Vecinal 14-A acudió a Paraguay 3925 para controlar la situación y colaborar con los equipos médicos.
