Otra vez: desmedido operativo policial en la marcha de jubilados frente al Congreso

“Una vergüenza todo esto. En vez de estar controlando las fronteras o estando donde tienen que estar, están acá gastando guita al pedo. De terror. (Patricia) Bullrich debería decir cuánto nos sale todo esto”, expresó una vecina al móvil de C5N, reflejando la indignación de muchos que presenciaron la escena.

El contraste entre el despliegue policial y la dimensión de la marcha volvió a poner en discusión la política de seguridad del Ministerio que conduce Bullrich, que en las últimas semanas intensificó su presencia en las calles ante cualquier tipo de protesta, incluso las más pequeñas. En redes sociales, varios usuarios cuestionaron la “sobreactuación represiva” y la “criminalización del reclamo social”, mientras que otros ironizaron con que “el Gobierno tiene más miedo de los jubilados que de los narcos”.