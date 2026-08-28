Alerta por copiosa nieve, tormentas fuertes, y viento con ráfagas en una parte importante de la Argentina
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta para este fin de semana. Se esperan tormentas, nieve y ráfagas intensas en varias zonas del país.
Tras una semana de gran inestabilidad térmica, el Servicio Meteorológico Nacional renovó la alerta meteorológica para el último fin de semana del mes. El pronóstico anticipa un cierre de agosto con condiciones extremas que incluyen nieve en la cordillera, lluvias intensas en el noreste y peligrosas ráfagas de viento.
¿Dónde impactará la copiosa nieve y las lluvias abundantes?
El cierre del último mes invernal traerá un clima severo para la Patagonia, donde el ambiente se mantendrá gélido y propenso a fuertes precipitaciones:
- Alerta naranja y amarilla: Rige un aviso especial para la cordillera de Río Negro y Chubut hacia la noche del sábado 29, donde los acumulados de nieve pueden superar los 30 cm.
- Lluvias en Neuquén: Las zonas más bajas de la cordillera neuquina esperan precipitaciones abundantes, con acumulados que podrían superar los 45 mm.
- Continuidad el domingo: La inestabilidad persistirá en Chubut, con chaparrones aislados, y continuarán las nevadas en el centro y sur de Neuquén y Río Negro.
Las Tormentas fuertes que azotarán al centro y noreste
La humedad y la inestabilidad también se harán sentir en el centro y norte del territorio nacional:
- Frente inestable: Durante el sábado, San Luis, Córdoba, el este de La Pampa, Santa Fe y el sur de Buenos Aires registrarán chaparrones y tormentas aisladas.
- Preocupación en el Litoral: Misiones y sus alrededores aguardan acumulados de lluvia superiores a los 150 mm. La región se mantiene bajo alerta para el domingo 30 y lunes 31.
- Severidad: El domingo podrían desarrollarse celdas de tormentas localmente fuertes o severas en Misiones, Formosa y Corrientes.
Peligro por ráfagas intensas en Argentina
El oeste del país no quedará exento de los fenómenos meteorológicos adversos, destacándose la intensidad del viento:
- Vientos destructivos: Rige alerta por ráfagas de dirección oeste en la cordillera del NOA, alcanzando velocidades de hasta 120-130 km/h, especialmente en Catamarca y La Rioja.
- Viento Zonda: Para el domingo 30 se espera el descenso del Zonda en la precordillera, con ráfagas secas superiores a los 80 km/h que provocarán un repentino aumento de las temperaturas y reducción de la visibilidad.
IMPORTANTE: El Gobierno avala la Ley 26.541, traslada un feriado y hay fin de semana largo en septiembre: cómo queda
El pronóstico del Clima para el AMBA
A diferencia del resto del país, la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores gozarán de un fin de semana estable:
- Sábado agradable: La jornada iniciará fría (7 °C) con posibles neblinas, pero el sol elevará la máxima hasta los 16-18 °C.
- Domingo estable: Con circulación de aire desde el este, la temperatura mínima rondará los 10 °C y la máxima tocará los 19 °C, con nubosidad en aumento hacia la noche pero sin lluvias a la vista.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario