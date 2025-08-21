Se complicó el viernes: alerta por lluvias, tormentas con granizo y vientos fuertes anuncia el SMN

Alerta por vientos fuertes

vientos fuertes Hay alerta meteorológica.

Por vientos fuertes está en alerta prácticamente todo la zona central y norte del país, comenzando por Mendoza, Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Corrientes y La Rioja.

Esas zonas tendrán progresivamente vientos del sector sur, con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Vientos fuertes

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Lluvias en el AMBA

lluvia lluvias clima Se vienen las lluvias y tormentas: hay que abrir el paraguas.

Según informó el SMN, las lluvias y las tormentas volverán a la Capital Federal y el Gran Buenos Aires desde este viernes 22 de agosto de 2025.

Por la mañana se podrían registrar algunas lluvias débiles y luego del mediodía se esperan algunas tormentas más fuertes en toda la zona del AMBA. Por la noche mejorará el tiempo.

image

Por la noche mejorarán las condiciones meteorológicas, con alguna chance de lluvia menor, y empezará a bajar fuerte la temperatura en la Ciudad y el Conurbano.