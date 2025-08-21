Se complicó el viernes: alerta por lluvias, tormentas con granizo y vientos fuertes anuncia el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por lluvias y vientos fuertes para este viernes. Habrá tormentas en el AMBA.
La jornada de este viernes 22 de agosto de 2025 estará complicada en gran parte del país debido a que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia lluvias y tormentas, con posible caída de granizo, más vientos fuertes.
En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense el organismo oficial anuncia el regreso de las lluvias. Las tormentas más fuertes en la zona del AMBA se darían por la tarde.
Alerta por tormentas
Este viernes estará bajo alerta amarilla por tormentas la provincia de Corrientes, que también tiene advertencias por vientos fuertes para la jornada de este 22 de agosto.
La zona afectada tendrá tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
Recomendaciones por tormentas del SMN
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Alerta por vientos fuertes
Por vientos fuertes está en alerta prácticamente todo la zona central y norte del país, comenzando por Mendoza, Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Corrientes y La Rioja.
Esas zonas tendrán progresivamente vientos del sector sur, con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Lluvias en el AMBA
Según informó el SMN, las lluvias y las tormentas volverán a la Capital Federal y el Gran Buenos Aires desde este viernes 22 de agosto de 2025.
Por la mañana se podrían registrar algunas lluvias débiles y luego del mediodía se esperan algunas tormentas más fuertes en toda la zona del AMBA. Por la noche mejorará el tiempo.
Por la noche mejorarán las condiciones meteorológicas, con alguna chance de lluvia menor, y empezará a bajar fuerte la temperatura en la Ciudad y el Conurbano.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario