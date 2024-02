Horóscopo: los 3 signos del zodíaco más acumuladores

No sólo pueden darnos un horóscopo sobre qué puede pasar durante la semana, también pueden detallarnos cuáles son los tres signos del zodíaco más acumuladores.

Cuáles son los signos zodiacales más acumuladores según la astrología

Leo

Su ambición desmedida se convierte en el deseo insaciable de obtener cada vez más. No sólo más dinero, sino objetos, aún hasta los que no necesita. Es el típico comprador que lleva todo lo que está en oferta, aunque no le sirva. Y lo guarda pensando que en algún momento le será útil.

Géminis

No pueden deshacerse de sus posesiones, aún cuando sean objetos banales sin ninguna utilidad. Guardan desde los apuntes del colegio que nunca volverán a leer, hasta la ropa que ya no les queda o no está en condiciones de usarse.

Capricornio

Su pasión por acumular llega al punto de aislarlos de la sociedad. Prefieren quedarse sumergidos entre sus posesiones antes que salir con otras personas, que se pueden convertir en una amenaza cuando intentan convencerlos de dejar de guardar.