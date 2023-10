Horóscopo: los signos del zodíaco que se verán beneficiados por la Luna Menguante de Octubre

Qué es la Luna Menguante de Octubre

La fase de luna menguante empieza un día después de la luna llena y culmina con la fase de la Luna Vieja, que es la fase opuesta a la Luna Nueva Visible y ocurre un día antes de la Luna Nueva Astronómica.

Este cambio en las fases lunares trae consigo una alteración en las energías que afecta a distintos signos del zodíaco de maneras diversas. Algunos pueden verse beneficiados por esta transición energética, mientras que otros podrían experimentar efectos adversos.

Cuáles son los signos zodiacales que saldrán victoriosos con la Luna Menguante de Octubre

Aries:

Las personas nacidas bajo este signo que se encuentran actualmente trabajando tendrán un impulso significativo en estos días. Estos individuos se esforzaron mucho por alcanzar sus sueños y lograron ganar la confianza de superiores, por lo que es posible que los promuevan a un puesto mejor o los pongan a cargo de un importante proyecto. Para los que no tienen trabajo, les llegará algo bueno, una persona cercana los pondrá en contacto con un empleo que se acomoda perfectamente a sus cualidades y experiencia. Se les recomienda no dudar ni retrasar el tiempo, ya que es posible que esta oportunidad no se vuelva a repetir.

Tauro:

Los taurinos vinieron teniendo buenas rachas en sus empleos actuales, por lo que si siguen por ese camino podrán alcanzar objetivos que jamás se imaginaron. Se les aconseja trabajar duro y no confiarse, ya que habrá colegas que les querrán dar pelea y estropear todo su ascenso. Tengan la seguridad de que el cuarto menguante de la luna está alineado con ustedes y que las cosas buenas están por llegar. Trabajaron mucho para llegar hasta ahí, no bajen los brazos, ni dejen que nadie los empuje. Para las personas de este signo que no cuentan con un empleo se les avecinan buenas noticias. Si ya te postulaste a un puesto, recibirás algo alentador. Los expertos sostienen que terminarán el 2023 feliz en un lugar que se amoldará a sus exigencias.

Virgo:

Las cosas en el trabajo se tranquilizarán para los Virgo. Habrá serenidad y solidaridad entre compañeros; la luna en cuarto menguante calmará los ánimos de todos en la oficina y su corazón notará en que colegas se puede confiar y cuáles son más leales. Si trabajan en equipo podrán lograr la tan esperada meta. Los que no tienen trabajo, se enterarán de un puesto que tiene las actividades ideales, las que se acomodan a sus intereses y pasiones, aunque el sueldo ofrecido no es el que esperaban. Se recomienda que tomen esta oportunidad, ya que con el paso del tiempo irán creciendo, al igual que sus ganancias.