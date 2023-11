Horóscopo: de qué 3 signos del zodíaco son las mujeres más frías y distantes

Por otro lado, enterate cuáles son los 3 signos del zodíaco que terminarán noviembre con buenas noticias laborales.

De qué signos zodiacales son las mujeres más frías y distantes

Aries

Como signo independiente y pasional, Aries no quiere mostrar lo que realmente siente por temor a perder la libertad que tanto atesoran.

La personalidad de la mujer Aries impone a cualquier hombre y no hará nada por cambiar. No les interesa lucir sensibles pues no sintonizan con las muestras cursis de amor.

Cáncer

A muchos podría sorprender que un signo tan emocional y sensible aparezca en este listado, pero hay una interesante explicación inspirada en su vida amorosa.

La mujer Cáncer, gobernada por la Luna, es protectora y apegada a la familia, sin embargo, cierra su corazón cuando desconfían de las personas.

Si sospechan no esperes a una mujer cariñosa y cálida, por el contrario, te puede "torturar" con su silencio e indiferencia.

Cuando logras romper esa barrera y conseguir que confíen, las mujeres Cáncer se pueden convertir en las más afectivas y cálidas, aunque en la realidad no pasa muy a menudo.

Virgo

Las mujeres Virgo son analíticas en todos los sentidos. El amor, con sus altibajos emocionales, las hace sentir inseguras pues no saben qué esperar.

El corazón es algo que no se puede controlar, lo cual, asusta a las mujeres de este signo. Cuando sienten simpatía por alguien, naturalmente se retraen y ponen distancia.

Y cuando ya están en una relación, creen que si son demasiado cariñosas pueden alejar a esa pareja que tanto trabajo les costó confiar. Lo que ellas desconocen es que ellos se sienten igual o más enamorados, ya que suelen ser de las más atractivas del zodiaco.