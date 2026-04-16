 La inteligencia artificial reveló qué signo del zodíaco es el más divertido de todos

sagitario.jpg

Un escalón más abajo, pero con un rol igual de importante, se ubica Géminis. Este signo se destaca por su ingenio rápido y su capacidad de adaptación, lo que le permite integrarse con facilidad en distintos grupos. Siempre tiene una frase o comentario a mano para romper el hielo, evitando silencios incómodos y manteniendo la conversación en movimiento constante.