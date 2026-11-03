Subtes: Metrodelegados liberan molinetes este miércoles en la estación San Pedrito de la Línea A

El reclamo salarial y las acusaciones cruzadas

Desde el sindicato calificaron la actitud de Emova como "persecutoria y extorsiva", desmintiendo de forma tajante la campaña de la empresa que acusa a los trabajadores afectados de no cumplir con sus jornadas laborales. Los representantes gremiales enfatizaron el carácter alimentario del salario y recordaron que la firma no cuenta con la potestad ni el fundamento legal para privar a los empleados de sus ingresos, especialmente cuando la justicia ya se ha pronunciado en contra de estas prácticas de quita de haberes.