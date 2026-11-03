Subtes: Metrodelegados liberan molinetes este miércoles en la estación San Pedrito de la Línea A
Habrá protestas a partir de las 8 de la mañana contra la empresa concesionaria por descuentos ilegales de sueldos. Advierten que las medidas de fuerza podrían escalar.
El conflicto laboral entre los trabajadores del subte y la empresa concesionaria Emova suma un nuevo capítulo de tensión. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) confirmó que este miércoles 4 de noviembre, a partir de las 8:00 de la mañana, se llevará a cabo una medida de fuerza consistente en la liberación de accesos en la estación San Pedrito, correspondiente a la Línea A. La protesta, encabezada por la conducción del gremio, promete reavivar el escenario de disputa en el transporte porteño.
Según explicaron las autoridades sindicales a través de un comunicado firmado por Claudio Dellecarbonara, Secretario Ejecutivo del gremio, la acción es una respuesta directa a lo que consideran "descuentos ilegales e injustificados de salarios". Los trabajadores denuncian que la empresa sustrajo de manera fraudulenta parte de los haberes de decenas de empleados, desoyendo incluso fallos judiciales previos que conminaban a la concesionaria a desistir de estas sanciones económicas.
El reclamo salarial y las acusaciones cruzadas
Desde el sindicato calificaron la actitud de Emova como "persecutoria y extorsiva", desmintiendo de forma tajante la campaña de la empresa que acusa a los trabajadores afectados de no cumplir con sus jornadas laborales. Los representantes gremiales enfatizaron el carácter alimentario del salario y recordaron que la firma no cuenta con la potestad ni el fundamento legal para privar a los empleados de sus ingresos, especialmente cuando la justicia ya se ha pronunciado en contra de estas prácticas de quita de haberes.
Por otra parte, los Metrodelegados apuntaron contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, acusándolo de complicidad. Señalaron que los discursos oficiales centrados en "La Ley y el Orden" se utilizan únicamente para perseguir a los trabajadores que reclaman por sus derechos, mientras se omite el control sobre las empresas concesionarias que incumplen sistemáticamente las normativas y los fallos vigentes.
Alerta por posibles complicaciones y paros sorpresivos
Aunque la medida de este miércoles implica que los pasajeros podrán viajar de forma gratuita ingresando por la cabecera de la Línea A en Flores, la situación mantiene en alerta a miles de usuarios. En primer lugar, este tipo de protestas suele generar congestión de pasajeros, demoras en el flujo habitual de la estación y alteraciones operativas en la frecuencia de las formaciones en hora pico.
sLo más preocupante para el normal funcionamiento del transporte en los próximos días es la advertencia explícita del gremio sobre una posible profundización del plan de lucha. Los trabajadores advirtieron que no descartan incrementar la dureza de las medidas con acciones que puedan afectar directamente el servicio en el corto plazo si Emova no deposita de inmediato los sueldos adeudados. Ante este panorama de incertidumbre, se recomienda a los usuarios habituales de la Línea A planificar alternativas de viaje o salir con mayor anticipación de lo habitual.
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