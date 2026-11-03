El Gobierno habilitó el traslado de un feriado y se activó un fin de semana largo de cinco días

Dentro del mapa nacional, la provincia de Buenos Aires se consolidó como una de las jurisdicciones más favorecidas por el esquema de asuetos. Al feriado nacional fijado para el lunes 9 de noviembre, la administración de Axel Kicillof sumó un asueto provincial para el miércoles 11, jornada en la que el Santo Padre mantendrá una nutrida agenda en territorio bonaerense.