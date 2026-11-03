El Gobierno habilitó el traslado de un feriado y se activó un fin de semana largo de cinco días
Algunas localidades de la provincia de Buenos Aires gozarán de un fin de semana largo súper extendido apartir del guiño del calendario.
La inminente llegada del papa León XIV a la Argentina generó un fuerte impacto en el plano religioso y político, y también en el calendario, debido a que una serie de feriados extraodinarios, y la decisión de un traslado, dan lugar a un fin de semana largo de hasta cinco días en una importante localidad bonaerense.
A través del DNU 1103/2026, el Gobierno Nacional hizo oficial la declaración de feriados extraordinarios para garantizar la logística y permitir una masiva participación en los actos oficiales del Sumo Pontífice.
Dentro del mapa nacional, la provincia de Buenos Aires se consolidó como una de las jurisdicciones más favorecidas por el esquema de asuetos. Al feriado nacional fijado para el lunes 9 de noviembre, la administración de Axel Kicillof sumó un asueto provincial para el miércoles 11, jornada en la que el Santo Padre mantendrá una nutrida agenda en territorio bonaerense.
Fin de semana largo de hasta cinco días: el mapa de las localidades beneficiadas
El impacto de la medida no será uniforme en todos los distritos, ya que algunas comunas añadieron jornadas festivas locales:
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Municipio de Luján: Sumará un día no laborable el martes 10 de noviembre, lo que otorgará a sus habitantes un esquema de tres días festivos consecutivos (lunes 9, martes 10 y miércoles 11).
Bahía Blanca: Registra el caso más llamativo de la provincia, ya que sus empleados municipales disfrutarán de un inédito súper fin de semana XL de cinco días corridos de descanso.
¿Por qué los municipales de Bahía Blanca descansan 5 días seguidos?
El beneficio para los trabajadores municipales bahienses se explica por el solapamiento de feriados nacionales, provinciales y distritales durante la misma semana. La clave está en que el Día del Empleado Municipal es el 8 de noviembre, pero fue trasladado para conformar el fin de semana largo de cinco días:
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Sábado 7 y Domingo 8 de noviembre: Descanso habitual del fin de semana.
Lunes 9 de noviembre: Feriado Nacional decretado por la visita del papa León XIV (DNU 1103/2026).
Martes 10 de noviembre: Celebración del Día del Empleado Municipal a nivel local (originalmente es el domingo 8 de noviembre).
Miércoles 11 de noviembre: Asueto provincial bonaerense por la presencia del Papa en el distrito.
De esta manera, el personal dependiente de la Municipalidad de Bahía Blanca se reincorporará a sus tareas recién el jueves 12 de noviembre, trabajando únicamente dos días a lo largo de toda esa semana.
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