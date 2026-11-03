El Niño: cuándo será su pico máximo y qué provincias argentinas serán las más afectadas

El especialista calculó que El Niño podría finalizar entre febrero y mediados del otoño. Sin embargo, sus consecuencias sobre la cuenca del Plata podrían continuar "hasta al menos abril". En la misma línea, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) anticipó en septiembre que existe una probabilidad cercana al 100% de que el fenómeno persista, como mínimo, hasta febrero.

Cuáles serían las provincias más afectadas

Prefectura ayuda a damnificados por las inundaciones que se registraron durante octubre en Itatí, Corrientes

El período de mayor intensidad coincidirá con los meses en los que habitualmente se registran más precipitaciones en el centro y norte del país.

Marcelo Madelón, meteorólogo y pronosticador del Aeropuerto de Córdoba advirtió que el calentamiento del Pacífico puede favorecer una mayor presencia de humedad en la atmósfera. Esta condición puede generar más lluvias y tormentas, aunque no significa que todas las localidades vayan a sufrir inundaciones.

Entre las zonas argentinas que requieren mayor atención aparecen Misiones, Corrientes, Entre Ríos, el este de Formosa, el este de Chaco y el noreste de Santa Fe.

La preocupación también alcanza a sectores de Brasil, Uruguay y Paraguay, debido a su ubicación dentro de la cuenca del Plata.

Las precipitaciones en las nacientes de los ríos Paraná y Paraguay pueden repercutir posteriormente en otros tramos de sus recorridos. Por eso, la Organización de los Estados Americanos advirtió el 26 de octubre sobre un escenario de mayor riesgo de lluvias intensas, crecidas e inundaciones en distintos sectores de esa región.

El Niño no garantiza inundaciones récord

Una de las advertencias de Saldívar apunta a evitar comparaciones automáticas con otros eventos históricos. El meteorólogo consideró que El Niño 2026-2027 podría superar, por su intensidad en el Pacífico, a los registrados durante 1982-83 y 1997-98. Sin embargo, aclaró que un récord de temperatura oceánica no necesariamente se traduce en inundaciones extraordinarias en Argentina.

La clave estará en cuánto llueva y durante cuánto tiempo se mantengan las precipitaciones sobre las cuencas de los ríos Paraná y Paraguay. También pidió no anticipar un escenario uniforme para la provincia de Buenos Aires, ya que otros veranos bajo la influencia del fenómeno tuvieron comportamientos muy diferentes.

El pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), correspondiente al período noviembre de 2026-enero de 2027, señala mayores probabilidades de lluvias superiores a los valores habituales en el Litoral y algunos sectores del centro del país. Para parte de la región central también prevé temperaturas medias inferiores a las normales, aunque esto no descarta jornadas de calor ni tormentas intensas.