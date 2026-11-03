El Niño: cuándo será su pico máximo y qué provincias argentinas serán las más afectadas
El fenómeno se caracteriza por un aumento de lluvias y tormentas. Distintas regiones de Argentina ya se registraron crecidas de ríos e inundaciones.
El fenómeno de El Niño podría alcanzar su máxima intensidad entre diciembre de 2026 y enero de 2027, según las proyecciones de los organismos climáticos internacionales. El evento favorecería un aumento de lluvias y tormentas en distintas regiones de Argentina, especialmente en el noreste y sobre la cuenca del Plata, donde
Las estimaciones más recientes modificaron parcialmente el calendario que manejaban los especialistas. Aunque inicialmente se esperaba que el punto más intenso llegara hacia fines de este año, ahora existe la posibilidad de que ese período se prolongue durante enero.
El momento de mayor actividad estará relacionado con el calentamiento del océano Pacífico ecuatorial y los cambios que ese proceso genera en la circulación de la atmósfera.
Cuándo terminaría El Niño y cuánto durarían sus efectos
El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos, organismo que depende de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), estima que el fenómeno continuará fortaleciéndose durante los últimos meses de 2026. En su informe del 8 de octubre, asignó una probabilidad superior al 83% a que mantenga una intensidad fuerte hasta marzo de 2027.
Mauricio Saldívar, meteorólogo de Meteored, aclaró que alcanzar el máximo de intensidad no significa que el evento esté próximo a terminar. "Tal vez esto se confunda con el pico, que inicialmente iba a ocurrir hacia fin de año y que ahora se puede extender a enero", explicó e Infobae.
El especialista calculó que El Niño podría finalizar entre febrero y mediados del otoño. Sin embargo, sus consecuencias sobre la cuenca del Plata podrían continuar "hasta al menos abril". En la misma línea, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) anticipó en septiembre que existe una probabilidad cercana al 100% de que el fenómeno persista, como mínimo, hasta febrero.
Cuáles serían las provincias más afectadas
El período de mayor intensidad coincidirá con los meses en los que habitualmente se registran más precipitaciones en el centro y norte del país.
Marcelo Madelón, meteorólogo y pronosticador del Aeropuerto de Córdoba advirtió que el calentamiento del Pacífico puede favorecer una mayor presencia de humedad en la atmósfera. Esta condición puede generar más lluvias y tormentas, aunque no significa que todas las localidades vayan a sufrir inundaciones.
Entre las zonas argentinas que requieren mayor atención aparecen Misiones, Corrientes, Entre Ríos, el este de Formosa, el este de Chaco y el noreste de Santa Fe.
La preocupación también alcanza a sectores de Brasil, Uruguay y Paraguay, debido a su ubicación dentro de la cuenca del Plata.
Las precipitaciones en las nacientes de los ríos Paraná y Paraguay pueden repercutir posteriormente en otros tramos de sus recorridos. Por eso, la Organización de los Estados Americanos advirtió el 26 de octubre sobre un escenario de mayor riesgo de lluvias intensas, crecidas e inundaciones en distintos sectores de esa región.
El Niño no garantiza inundaciones récord
Una de las advertencias de Saldívar apunta a evitar comparaciones automáticas con otros eventos históricos. El meteorólogo consideró que El Niño 2026-2027 podría superar, por su intensidad en el Pacífico, a los registrados durante 1982-83 y 1997-98. Sin embargo, aclaró que un récord de temperatura oceánica no necesariamente se traduce en inundaciones extraordinarias en Argentina.
La clave estará en cuánto llueva y durante cuánto tiempo se mantengan las precipitaciones sobre las cuencas de los ríos Paraná y Paraguay. También pidió no anticipar un escenario uniforme para la provincia de Buenos Aires, ya que otros veranos bajo la influencia del fenómeno tuvieron comportamientos muy diferentes.
El pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), correspondiente al período noviembre de 2026-enero de 2027, señala mayores probabilidades de lluvias superiores a los valores habituales en el Litoral y algunos sectores del centro del país. Para parte de la región central también prevé temperaturas medias inferiores a las normales, aunque esto no descarta jornadas de calor ni tormentas intensas.
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