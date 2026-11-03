A qué hora es el diluvio total del miércoles con lluvias y ráfagas de 90 km/h: hay otro alerta por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional renovó sus advertencias de nivel amarillo y naranja por lluvias y tormentas fuertes, con varias zonas afectadas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una batería de alertas meteorológicas de nivel amarillo y naranja por lluvias y tormentas de variada intensidad, con ráfagas y posible granizo, para este miércoles, que afectarán a varias provincias del centro y norte del país, extendiéndose el mal clima y a la espera de lo que se presenta como un diluvio.
El nuevo aviso oficial llega tras un martes caracterizado por precipitaciones generalizadas en buena parte del territorio nacional, incluido el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Las peores condiciones meteorológicas están previstas principalmente para las primeras horas de la madrugada y la mañana del miércoles, con fenómenos que podrían incluir actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y fuertes ráfagas de viento.
Alerta naranja: las zonas más afectadas con lluvias y tormentas
El aviso de nivel naranja —que implica fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente— rige para sectores de las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Córdoba y La Rioja.
Según el reporte oficial, el área será golpeada por tormentas fuertes, algunas puntualmente severas. El parte meteorológico destaca:
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Vientos: Ráfagas muy intensas que podrían superar los 90 km/h.
Precipitaciones: Se estiman valores acumulados de entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
Granizo: Ocasional caída de granizo de diversos tamaños.
Actividad eléctrica: Frecuente e intensa.
Alerta Amarillo: provincias y regiones alcanzadas
Por su parte, el aviso de nivel amarillo abarca un área de cobertura más extensa en el centro y norte argentino:
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Noreste (NEA): La totalidad de las provincias de Misiones y Corrientes, el este de Formosa y casi la totalidad de Chaco (a excepción del sector noroeste).
Centro y Litoral: El norte y centro de Santa Fe, el norte de Córdoba y la totalidad de Santiago del Estero.
Noroeste (NOA): Toda la provincia de Tucumán, el sureste de Catamarca y el este de La Rioja.
En estas regiones se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con acumulados de agua de entre 20 y 40 mm, acompañadas por ráfagas intensas, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.
Recomendaciones del SMN ante tormentas fuertes
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Evitar actividades al aire libre durante la vigencia del alerta.
No sacar la basura ni retirar objetos que impidan que el agua escurra libremente.
Asegurar elementos que puedan volarse debido a las ráfagas de viento.
Mantenerse alejado de árboles y postes de luz que puedan ceder ante las tormentas.
No refugiarse cerca de postes o cables de electricidad ni permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.
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