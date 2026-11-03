A qué hora es el diluvio total del miércoles con lluvias y ráfagas de 90 km/h: hay otro alerta por tormentas

Vientos: Ráfagas muy intensas que podrían superar los 90 km/h .

Precipitaciones: Se estiman valores acumulados de entre 40 y 80 mm , pudiendo ser superados de forma puntual.

Granizo: Ocasional caída de granizo de diversos tamaños.

Actividad eléctrica: Frecuente e intensa.

Alerta Amarillo: provincias y regiones alcanzadas

Por su parte, el aviso de nivel amarillo abarca un área de cobertura más extensa en el centro y norte argentino:

Noreste (NEA): La totalidad de las provincias de Misiones y Corrientes , el este de Formosa y casi la totalidad de Chaco (a excepción del sector noroeste).

Centro y Litoral: El norte y centro de Santa Fe , el norte de Córdoba y la totalidad de Santiago del Estero .

Noroeste (NOA): Toda la provincia de Tucumán, el sureste de Catamarca y el este de La Rioja.

En estas regiones se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con acumulados de agua de entre 20 y 40 mm, acompañadas por ráfagas intensas, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

Recomendaciones del SMN ante tormentas fuertes