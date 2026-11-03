Thiago Messi cumplió 14 años y Antonela Roccuzzo le dedicó un tierno mensaje: "Me hiciste mamá"

Conjeturas sobre la Selección Argentina

Tras la confirmación del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina, en el ámbito futbolístico surgieron distintas hipótesis de cara al futuro.

Entre las conjeturas de mayor repercusión imaginadas por los fanáticos, cobró fuerza la idea de un eventual cruce generacional en el equipo nacional, con el astro rosarino al frente del cuerpo técnico y su hijo en cancha.

Más allá de las teorías y especulaciones, el propio Thiago ha manifestado de manera directa su anhelo personal: su sueño es vestir la camiseta de la Selección Argentina.

Formación internacional y un desarrollo en calma

En la actualidad, el adolescente forma parte de las categorías juveniles del Inter Miami en los Estados Unidos. Su recorrido formativo acumula una valiosa experiencia internacional que incluye pasos previos por la Barça Escola en España y la academia juvenil del Paris Saint-Germain en Francia.

A diferencia del ruido mediático que rodea su figura, Thiago mantiene una conducta de bajo perfil, concentrado exclusivamente en sumar minutos, adquirir conceptos tácticos y disfrutar de su etapa de aprendizaje.

Un escenario abierto

A sus 14 años recién cumplidos, la combinación entre el peso de su apellido y su afinidad natural con la pelota sostiene la expectativa del público, aunque su horizonte competitivo permanece totalmente abierto. Ningún análisis actual permite anticipar hasta dónde llegará o qué rumbo tomará al momento de dar el salto al profesionalismo.

Por lo pronto, entre el afecto familiar expresado por su madre Antonela Roccuzzo y el acompañamiento incondicional de los fanáticos, Thiago continúa dando sus primeros pasos a su propio ritmo.