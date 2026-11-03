Thiago Messi cumplió 14 años y Antonela Roccuzzo le dedicó un tierno mensaje: "Me hiciste mamá"
La esposa de Lionel Messi dejó un sentido mensaje para su hijo mayor en redes sociales y llenó de ternura a todos. Mirá.
Este lunes 2 de noviembre, Thiago Messi celebró su cumpleaños número 14 y la familia del capitán argentino no dejó pasar la oportunidad de homenajearlo públicamente con una cálida demostración de afecto. Fue Antonela Roccuzzo quien utilizó sus plataformas digitales para agasajar a su hijo primogénito, compartiendo un conjunto de postales familiares que repasan distintos momentos de la vida del adolescente, quien suele caracterizarse por su perfil reservado.
A través de la publicación, la empresaria rosarina rememoró la fecha exacta en la que debutó en su rol de madre y dejó ver su asombro ante el veloz paso del tiempo. “Feliz cumple Thiagui... 14 años desde que me hiciste mamá. No puedo creer lo grande que estás”, escribió al pie del álbum fotográfico con el que acompañó la celebración.
El posteo concluyó con un sentido mensaje colectivo en representación del núcleo familiar: “Te amamos tanto”.
La dedicatoria generó una respuesta inmediata en el entorno virtual, acumulando miles de interacciones y mensajes cariñosos por parte de los seguidores, quienes aprovecharon la oportunidad para saludar al hijo mayor de la pareja y apreciar una nueva muestra de su vida cotidiana.
El presente y futuro de Thiago Messi en el fútbol
En los últimos meses, el nombre de Thiago Messi ha cobrado una resonancia cada vez mayor en las portadas del periodismo deportivo global. El seguimiento minucioso de su evolución técnica dentro del campo de juego dio lugar a inevitables comparaciones con la trayectoria de su padre. Aunque esta atención mediática desató diversas especulaciones en torno a una futura carrera en el fútbol profesional, hasta la fecha no existen anuncios concretos ni decisiones definitivas sobre su proyección a largo plazo.
Conjeturas sobre la Selección Argentina
Tras la confirmación del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina, en el ámbito futbolístico surgieron distintas hipótesis de cara al futuro.
Entre las conjeturas de mayor repercusión imaginadas por los fanáticos, cobró fuerza la idea de un eventual cruce generacional en el equipo nacional, con el astro rosarino al frente del cuerpo técnico y su hijo en cancha.
Más allá de las teorías y especulaciones, el propio Thiago ha manifestado de manera directa su anhelo personal: su sueño es vestir la camiseta de la Selección Argentina.
Formación internacional y un desarrollo en calma
En la actualidad, el adolescente forma parte de las categorías juveniles del Inter Miami en los Estados Unidos. Su recorrido formativo acumula una valiosa experiencia internacional que incluye pasos previos por la Barça Escola en España y la academia juvenil del Paris Saint-Germain en Francia.
A diferencia del ruido mediático que rodea su figura, Thiago mantiene una conducta de bajo perfil, concentrado exclusivamente en sumar minutos, adquirir conceptos tácticos y disfrutar de su etapa de aprendizaje.
Un escenario abierto
A sus 14 años recién cumplidos, la combinación entre el peso de su apellido y su afinidad natural con la pelota sostiene la expectativa del público, aunque su horizonte competitivo permanece totalmente abierto. Ningún análisis actual permite anticipar hasta dónde llegará o qué rumbo tomará al momento de dar el salto al profesionalismo.
Por lo pronto, entre el afecto familiar expresado por su madre Antonela Roccuzzo y el acompañamiento incondicional de los fanáticos, Thiago continúa dando sus primeros pasos a su propio ritmo.
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