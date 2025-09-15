Susto en Crónica TV: un hombre ingresó al canal con un cuchillo y amenazó a trabajadores

De acuerdo al testimonio de los testigos, el joven estaba "absolutamente fuera de sí" y con sus facultades mentales alteradas. Tras darle un puntazo a un empleado de seguridad y romper varios vidrios de la planta baja del edificio, el agresor hizo destrozos en la redacción: "Increpó al personal de seguridad, logró sortear el ingreso y se dirigió directamente al estudio al grito de 'Soy el mejor y me quieren matar'", detallaron desde el canal.