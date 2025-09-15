Susto en Crónica TV: un hombre ingresó al canal con un cuchillo y amenazó a trabajadores
El tenso episodio tuvo lugar en la madrugada de este lunes y obligó a interrumpir el primer noticiero del día. El joven fue asistido por el SAME psiquiátrico.
Un inesperado y tenso momento tuvo lugar en el edificio de Crónica TV durante la madrugada de este lunes: un hombre ingresó con un cuchillo, realizó destrozos en la redacción, amenazó a los trabajadores y exigió salir al aire. Por supuesto, esto obligó a interrumpir temporalmente el primer noticiero del día, hasta tanto las autoridades tuvieran controlada la situación.
El difícil episodio sucedió alrededor de las 5:30 de la madrugada de este lunes, en el edificio ubicado en la Avenida Juan de Garay 140 (San Telmo), con el sorpresivo ingreso de un joven que poseía un arma blanca. El hombre exigía salir al aire, mientras amenazaba a los trabajadores del canal con el cuchillo.
De acuerdo al testimonio de los testigos, el joven estaba "absolutamente fuera de sí" y con sus facultades mentales alteradas. Tras darle un puntazo a un empleado de seguridad y romper varios vidrios de la planta baja del edificio, el agresor hizo destrozos en la redacción: "Increpó al personal de seguridad, logró sortear el ingreso y se dirigió directamente al estudio al grito de 'Soy el mejor y me quieren matar'", detallaron desde el canal.
Inmediatamente, la empresa activó su protocolo de evacuación y alertó a la Policía. La División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) respondió rápidamente, montó un operativo de seguridad y acordonó el área por precaución.
Mientras tanto, periodistas del canal se percataron de que el hombre había soltado el cuchillo. Aprovechando que intentaban entablar una conversación con él, el Grupo GEOF actuó rápidamente y lo detuvo. Posteriormente, el personal del SAME psiquiátrico lo asistió en el lugar antes de trasladarlo al Hospital Argerich.
Más tarde, se confirmó que el individuo tenía un historial delictivo que incluía antecedentes por drogas, robo, tentativa de robo y hurto, además de una condena previa. La Unidad de Flagrancia Este inició las actuaciones correspondientes por los delitos de violación de domicilio y daños, en relación con la rotura de un vidrio al irrumpir en las instalaciones del canal.
Así retiraban al hombre que ingresó con un cuchillo a Crónica TV
