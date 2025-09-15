Llegó la pesadilla para Milei: juez federal ordenó restablecer pensiones por invalidez suspendidas por ANDIS

El juez remarcó que la suspensión de pensiones no solo implicaba una merma económica, sino que comprometía directamente la posibilidad de mantener una subsistencia mínimamente digna, lo que hacía urgente su restablecimiento.

andis

“Frente a un derecho verosímil, la naturaleza misma y finalidad de las pensiones por discapacidad ponen en evidencia, al mismo tiempo, la urgencia que asume su inmediato restablecimiento –y el pago de haberes de pensión retenidos– a los fines de asegurar la subsistencia actual y mínimamente digna de sus titulares; prevenir y evitar la producción o agravamiento de daños directos e indirectos derivados de la suspensión de las pensiones mientras no se dicte sentencia definitiva, y, con ello, la utilidad de esta última, en caso de resultar favorable a los amparistas”, sostuvo el magistrado.

Finalmente, la medida cautelar será comunicada al Registro de Procesos Colectivos.