Maravilla Martínez volvió a elogiar a Javier Milei e insultó a un seguidor que lo repudió: "Put..."

maravilla milei

Martínez concluyó su intervención arremetiendo contra la oposición por su accionar "durante décadas" en Argentina. "En Argentina tuvimos 80 años de peronismo y fíjate cómo está. Dale, dejate de joder, abrí los ojos", sentenció, dejando en claro su postura política, pese a años atrás haber mantenido varias reuniones con Cristina Kirchner.

De todos modos, el episodio sumó un capítulo más ya que, al ser repudiado por un seguidor, Maravilla le respondió en X con Insultos. "LTA puti...", disparó el deportista.

maravilla tuit

No son las primeras palabras que el expugilista le dedicó al Presidente. Hace unos meses, durante una entrevista con El Chiringuito, se deshizo en elogios hacia el líder de La Libertad Avanza (LLA).

"Milei", respondió Maravilla ante la pregunta de Josep Pedrerol. Cuando el periodista español le preguntó si confiaba en el presidente libertario, no dudó y sentenció: "Muchísimo en Milei. Un crack, vino para romper con todo lo que teníamos antes, a barajar y dar de nuevo. Confío y quiero que le vaya bien".