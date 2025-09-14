Maravilla Martínez volvió a elogiar a Javier Milei e insultó a un seguidor que lo repudió: "Put..."
Con una polémica analogía, el exboxeador que tiempo atrás mantuvo reuniones con Cristina Kirchner volvió a destacar al libertario.
Sergio "Maravilla" Martínez generó una gran controversia en redes sociales ya que no solo volvió a defender al presidente Javier Milei, sino que lo hizo con una polémica analogía y para coronarlo, insultó a un seguidor que salió a criticarlo.
Fue en una entrevista en el podcast Agostini, donde comparó a la oposición de Milei con un "marido golpeador". El exboxeador, conocido por no esquivar la polémica, hizo estas declaraciones en un fragmento de la nota que duró poco más de un minuto y que no tardó en volverse viral.
En el video se lo escucha a Martínez hacer alusión a las críticas que recibe el libertario por sus formas. "Los que dicen eso en Argentina tienen el mismo proceder que un marido golpeador", sostuvo.
"Te aprietan las clavijas por todos lados. Te castigan, te golpean, te lastiman, te lapidan, te condenan. Ahora, como reacciones, te dicen ‘no, nosotros somos puro amor. Nosotros hablamos desde el amor y estás siendo violento", sostuvo el exboxeador al profundizar su analogía.
En un tono más elevado, Maravilla afirmó que la oposición, tras criticar la forma del presidente, se autodenomina "puro amor", mientras que a él lo tildan de "violento".
Martínez concluyó su intervención arremetiendo contra la oposición por su accionar "durante décadas" en Argentina. "En Argentina tuvimos 80 años de peronismo y fíjate cómo está. Dale, dejate de joder, abrí los ojos", sentenció, dejando en claro su postura política, pese a años atrás haber mantenido varias reuniones con Cristina Kirchner.
De todos modos, el episodio sumó un capítulo más ya que, al ser repudiado por un seguidor, Maravilla le respondió en X con Insultos. "LTA puti...", disparó el deportista.
No son las primeras palabras que el expugilista le dedicó al Presidente. Hace unos meses, durante una entrevista con El Chiringuito, se deshizo en elogios hacia el líder de La Libertad Avanza (LLA).
"Milei", respondió Maravilla ante la pregunta de Josep Pedrerol. Cuando el periodista español le preguntó si confiaba en el presidente libertario, no dudó y sentenció: "Muchísimo en Milei. Un crack, vino para romper con todo lo que teníamos antes, a barajar y dar de nuevo. Confío y quiero que le vaya bien".
