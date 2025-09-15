Alerta amarilla e inestabilidad: así estará el clima en Buenos Aires en la última semana de invierno
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otros pronosticadores ya dieron su veredicto para la previa de la primavera. Todos los detalles.
El invierno está próximo a terminarse, ya que sólo faltan seis días para que inicie la primavera, una de las temporadas más aclamadas por los argentinos. Por ello, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otros pronosticadores han anticipado cómo estará el clima en el cierre de la estación más fría del año.
En lo que respecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) -que abarca la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense- la previa a la temporada de las flores y el resurgimiento del calor estará protagonizada, justamente, por altas temperaturas y la ausencia total de las térmicas por debajo de los 10 grados.
Si bien este lunes comenzó con algunas precipitaciones e inestabilidad, todo parece indicar que pronto se despejará y la temperatura máxima podría ascender a los 21 grados, algo que se repetirá este martes, donde la mínima rondará los 12 grados. No obstante, la segunda jornada de la semana podría presentar algunas neblinas durante la madrugada y la mañana, aunque después el cielo permanecerá algo nublado.
Cabe señalar que tanto miércoles como jueves llegarán las máximas del termómetro para esta semana: ambos días contarán con térmicas que podrían alojarse en los 24 grados e, incluso, superarlos. Con un piso de 16 grados, estas jornadas tendrán un cielo mayormente nublado, con viento soplando desde el Este.
La nubosidad irá en aumento durante el viernes y sábado, donde también pronosticadores como Meteored registra la posibilidad de lluvias y tormentas. Las precipitaciones más fuertes se registrarían el sábado, durante toda la jornada, con una mejoría climática hacia el domingo.
En este sentido, todo parece indicar que el termómetro ya no bajará de los 10 grados, con el fin de dar lugar a la primavera que es ni más ni menos que la antesala del verano.
Las alertas en el resto de la Argentina
Hoy, un total de cinco advertencias meteorológicas de nivel amarillo rigen para varias provincias del país. Cuatro de ellas son por tormentas y una por lluvias.
Según el servicio meteorológico, este tipo de aviso indica que es posible que ocurran fenómenos meteorológicos con el potencial de generar daños y causar interrupciones temporales en las actividades cotidianas.
-
La única alerta por lluvias se emitió para la región cordillerana de Chubut, afectando las zonas de Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches.
Por su parte, la advertencia por tormentas afecta a varias localidades en cuatro provincias diferentes. Las áreas bajo vigilancia son:
-
Santa Fe: General Obligado, San Javier y Vera.
Entre Ríos: Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay.
Corrientes: Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce.
Chaco: Resistencia, Makalle, Puerto Tirol y La Leonesa.
-
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario