Alerta amarilla e inestabilidad: así estará el clima en Buenos Aires en la última semana de invierno

La nubosidad irá en aumento durante el viernes y sábado, donde también pronosticadores como Meteored registra la posibilidad de lluvias y tormentas. Las precipitaciones más fuertes se registrarían el sábado, durante toda la jornada, con una mejoría climática hacia el domingo.

lluvias y viento Lluvias y vientos fuertes.

En este sentido, todo parece indicar que el termómetro ya no bajará de los 10 grados, con el fin de dar lugar a la primavera que es ni más ni menos que la antesala del verano.

primavera palermo 1.jpg

Las alertas en el resto de la Argentina

Hoy, un total de cinco advertencias meteorológicas de nivel amarillo rigen para varias provincias del país. Cuatro de ellas son por tormentas y una por lluvias.

Según el servicio meteorológico, este tipo de aviso indica que es posible que ocurran fenómenos meteorológicos con el potencial de generar daños y causar interrupciones temporales en las actividades cotidianas.

La única alerta por lluvias se emitió para la región cordillerana de Chubut , afectando las zonas de Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches.

Por su parte, la advertencia por tormentas afecta a varias localidades en cuatro provincias diferentes. Las áreas bajo vigilancia son: Santa Fe: General Obligado, San Javier y Vera. Entre Ríos: Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay. Corrientes: Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce. Chaco: Resistencia, Makalle, Puerto Tirol y La Leonesa.



mapa_alertas