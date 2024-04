Francisco le expresó su apoyo a los trabajadores de Télam: "Rezo por los que están en esa situación nebulosa"

Este lunes apareció el mensaje de Francisco en ese sitio:

"Me preocupa un poco, en la comunicación, cuando veo una situación de inseguridad. Pienso en los trabajadores de Télam, por ejemplo. Como que no se ve el futuro si no se sabe con seguridad cómo se ve el camino. Rezo por los trabajadores que están en esa situación nebulosa", expresó.

Tras efectuar la maniobra de cerrar Télam y dejar sin servicio de fotos, videos y cablera a más de 800 abonados -medios de todo el país- el Gobierno siguió con los despidos y suspensiones en otras áreas del Estado, desde los ministerios hasta el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) o el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD).