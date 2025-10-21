Tensión en Córdoba: militantes libertarios le pegaron a un jubilado que cantaba la "Marcha peronista"
En la previa al acto de Javier Milei, el hombre se quejaba ante los medios por la crisis económica que atraviesan los jubilados, cuando un militante lo insultó y le pegó.
Tras decidir bajarse de la campaña en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei recorre el interior del país por primera vez en su mandato y este lunes arribó a Córdoba, donde no tardó en presentarse los primeros episodios violentos protagonizados por sus militantes, que en este caso golpearon a jubilado que cantaba la "Marcha peronista".
El mandatario recorre un distrito donde había ganado con amplio margen en las presidenciales del 2023, pero que ahora fue fuertemente repudiado.
En este marco, a modo de protesta, un hombre se presentó entre los libertarios que aguardaban por Milei en la zona de Nueva Córdoba y se puso a cantar la "Marcha peronista", lo que desató la furia de los militantes.
"Vine a protestar. Soy jubilado y tengo que trabajar porque no alcanza", declaró el jubilado ante los medios, visiblemente emocionado, mientras comenzaba a entonar la canción.
Mientras el señora hablaba con los periodistas, un militante de LLA se acercó de manera agresiva, lo insultó y sin mediar palabra le propinó un golpe en el rostro. La escena fue captada por las cámaras presentes, mostrando el momento exacto de la agresión.
