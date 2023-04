Test viral: lo primero que veas revela si sos una persona generosa

Los resultados de este test de personalidad los vas a encontrar más abajo.

Si viste primero el gato

Te caracterizás por no prejuzgar. No te agrada discutir. Solo lo haces cuando no tienes otra opción. Te destacás por tu bondad y por tu amabilidad. Eres generoso(a). Perdonas rápidamente. No guardas rencor. Te alejas de la gente negativa. Te encantan las sorpresas.

Si viste primero el pájaro

Sos respetuoso/a, muy cordial y perseverante. Considerás que la vida es muy corta para no hacer lo que te apasiona. Jamás dejas un proyecto a la mitad.

Crees que con esfuerzo y dedicación todo se puede alcanzar. Analizás todos los pros y contras antes de tomar decisiones.