Testigo encubierta denuncia que mano derecha de Pequeño J invirtió en $LIBRA

Los investigadores sostienen que tenía antecedentes de violencia, pero fueron sus propios parientes quienes aportaron un dato decisivo sobre su caída en desgracia: Osorio habría perdido todo su dinero en una estafa con criptomonedas. Intentó jugar a ser “trader” y apostó sus ahorros en la cripto $LIBRA, proyecto que terminó en fiasco.

Osorio invirtió con la expectativa de multiplicar sus fondos y terminó atrapado en la caída del activo. La pérdida total de sus ahorros lo habría endeudado y, según un familiar, lo empujó hacia el circuito delictivo.

“Es un perejil que se endeudó y empezó a vender merca para juntar y devolver”, confió un pariente, describiendo cómo esa ruina financiera lo llevó a ponerse bajo las órdenes de “Pequeño J”, el jefe de una organización que maneja prostitución y narcotráfico en la zona de Florencio Varela.

En 2025, Osorio habría empezado a trabajar como mandadero de esa red, involucrándose cada vez más en tareas que lo acercaron al núcleo de operaciones criminales.

Las últimas pruebas recabadas por la justicia lo comprometen aún más. Según fuentes judiciales, Osorio habría estado en la parte trasera del vehículo conducido por Lázaro Víctor Sotacuro durante la noche del crimen. Ese detalle lo convierte no solo en testigo privilegiado de lo ocurrido, sino también en partícipe directo de la secuencia que terminó con la muerte de las tres jóvenes.

El juez Fernando Pinos ordenó su captura y solicitó a Interpol la emisión de una alerta roja internacional. La búsqueda se extendió a la provincia de Jujuy y también a Bolivia, donde se sospecha que pudo haber cruzado para refugiarse en localidades cercanas a la frontera.