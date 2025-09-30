Triple femicidio de Florencio Varela: hallaron el auto de Lázaro Víctor Sotacuro

La mujer estaba brindando una entrevista en un canal televisivo y se auto incrimó. "El auto es de mi tío Víctor, pero lo usamos los dos. Estaba con un amigo cuando me dijo que tenía que ir a buscar a un pasajero hasta Florencio Varela y fuimos juntos", explicó. La mujer contó que, junto al sospechoso y al amigo que ambos tenían en común, fueron a un kiosco a cinco cuadras de la casa donde fueron asesinadas las tres víctimas. "Teníamos que hacer tiempo", indicó.

La captura de Sotacuro

La investigación también apunta a que Sotacuro fue capturado en Bolivia después de huir del país y habría participado en el traslado de las víctimas hasta la casa donde fueron ejecutadas.

Se le atribuye el rol de conductor del auto que seguía a la camioneta en la que viajaban las jóvenes. El vehículo, vinculado a él, fue registrado por cámaras de seguridad durante la noche del crimen. A su lado, en el asiento del acompañante, estaba Ibáñez.

Con la detención de la mujer, ya son siete las personas arrestadas en relación con el triple crimen. La causa, que investiga homicidios agravados por femicidio y por el contexto de narcotráfico, continúa bajo la fiscalía de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Carlos Adrián Arribas