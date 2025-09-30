La drástica decisión que tomó la empresa de viajes de egresados por los cánticos antisemitas de alumnos de Escuela Humanos

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) intervino en la situación invitando a los coordinadores y responsables de la compañía a una capacitación sobre discriminación y antisemitismo. Además, informó que radicó "una denuncia penal por incitación a la persecución o al odio, con el objetivo de determinar las responsabilidades individuales del caso"

Este domingo, el abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia penal contra los alumnos de la Escuela Humanos, de la localidad bonaerense de Canning.

La denuncia presentada por Monastersky es por la comisión de delito previsto en la Ley 23.592 contra los discursos de odio y actos discriminatorios, y podría tener una pena de hasta tres años de cárcel.

El abogado advirtió que la fiscalía busca identificar a los alumnos que estaban en ese micro. "Va a tratar de identificar quiénes participaron a través de los videos“, adelantó.

En ese sentido, le quitó responsabilidad al colegio y a la empresa de viajes: “Los principales responsables son estos alumnos, el coordinador de la empresa y el padre responsable, que de responsable no tiene nada”.