Burger King anunció que está en venta en la Argentina

Esta no es la primera vez que el grupo realiza este tipo de movimientos. Hace un año, Alsea vendió su operación en España al fondo inglés Cinven.

Burger King se fundó en 1954 y desembarcó en Argentina en 1989 con su primer local en el barrio porteño de Belgrano. Actualmente cuenta con 118 locales distribuidos en once provincias del país.

La decisión del grupo Alsea responde en parte a los problemas que atraviesa el mercado gastronómico en Argentina en medio de la crisis local, con un estancamiento en las ventas y poca rentabilidad. A esto se le suma, en este rubro en particular, la aparición de otras opciones como las hamburgueserías artesanales.