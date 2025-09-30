Burger King anunció que está en venta en la Argentina
La operación forma parte de una desinversión a nivel regional, que también incluye los negocios en Chile y México.
La cadena de hamburguesas Burger King puso a la venta sus operaciones en Argentina como respuesta a una desinversión del grupo Alsea a nivel regional, que también afecta a los negocios en Chile y México.
La marca cuenta con más de cien locales distribuidos en todo el país, con presencia en ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza. Es una de las cadenas de hamburguesas más importante de Argentina junto con McDonald’s y Mostaza, sus principales competidores.
El hecho de que se pongan a la venta las operaciones de Burger King en Argentina no significa la salida del grupo del mercado local, ya que continuará operando con el negocio de Starbucks.
A raíz de los rumores, desde la empresa mexicana, se limitaron a responder: “La compañía no emite comentarios sobre rumores o especulaciones de mercado. Toda comunicación oficial se realiza exclusivamente a través de nuestros canales institucionales”, según publicó La Nación.
Respecto a la operación, el grupo Alsea habría decidido confiar la venta de Burger King en Argentina al banco BBVA, que ya habría comenzado a contactar potenciales candidatos entre fondos de inversión, grupos locales del rubro alimenticio y operadores internacionales de comida rápida.
Esta no es la primera vez que el grupo realiza este tipo de movimientos. Hace un año, Alsea vendió su operación en España al fondo inglés Cinven.
Burger King se fundó en 1954 y desembarcó en Argentina en 1989 con su primer local en el barrio porteño de Belgrano. Actualmente cuenta con 118 locales distribuidos en once provincias del país.
La decisión del grupo Alsea responde en parte a los problemas que atraviesa el mercado gastronómico en Argentina en medio de la crisis local, con un estancamiento en las ventas y poca rentabilidad. A esto se le suma, en este rubro en particular, la aparición de otras opciones como las hamburgueserías artesanales.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario