El abogado de Lázaro Víctor Sotacuro explicó por qué el auto apareció en Quilmes: "A resguardo"
Dos días después del triple femicidio, el sospechoso dejó abandonado el VW Fox que lo vincula al caso.
Víctor Sotacuro Lázaro espera a ser indagado por el fiscal Adrián Arribas, que investiga los brutales crímenes de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20), luego de ser capturado en un hostal de Villazón, muy cerca de la frontera con Bolivia, en La Quiaca.
Agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires encontraron en las últimas horas el auto del sospechoso. De acuerdo a la investigación, ese vehículo sirvió de apoyo en el hecho.
Se trata de un auto Volkswagen Fox de color blanco que, según informó Guillermo Endi, abogado de Sotacuro, el auto fue encontrado en la zona de Quilmes "a resguardo"
El vehículo apareció sobre el final de la avenida Cervante, a pocos metros del cruce con la calle Conesa y cerca del ingreso al Club Náutico de Quilmes, en plena ribera quilmeña.
Una fuente cercana a los acusados entregó el dato que permitió hallarlo. El vehículo ya fue preservado en una DDI Quilmes de la Policía Bonaerense y se le realizarán pericias forenses en busca de nuevas evidencias.
Sotacuro será indagado este martes por el fiscal Carlos Adrián Arribas, que investiga los brutales crímenes de las jóvenes.
El sospechoso, detenido el fin de semana en la ciudad de Villazón, Bolivia, fue trasladado el domingo desde la provincia de Jujuy hacia Buenos Aires, donde quedó a disposición de la Justicia. El Juzgado de Garantías N.º 4 de La Matanza, a cargo del juez Fernando Horacio Pinos Guevara, decidió que sea alojado en una unidad del Servicio Penitenciario Federal.
Si bien existía la posibilidad de que lo indagaran el próximo jueves, el peruano de 41 años tendrá la audiencia con el fiscal Arribas este martes, donde dará su versión de los hechos. "Lo vamos a llevar a indagar a la Fiscalia“, precisó el fiscal Arribas, durante un breve diálogo con el canal de noticias TN, mientras se dirigía a la sede judicial.
Sotacuro fue capturado el pasado viernes en la ciudad boliviana de Villazón, tras cruzar la frontera desde La Quiaca.
La detención se logró luego de intensas tareas investigativas que permitieron localizar al sospechoso. Posteriormente, se organizó el traslado interno a San Salvador de Jujuy.
Con doble nacionalidad peruana y argentina, reside en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores. Según sus registros comerciales, su principal actividad laboral está vinculada a la venta minorista de frutas, legumbres y hortalizas frescas. Además, posee habilitación para realizar tareas de reparación de autos y motos.
En el auto iba Florencia Ibáñez (30), sobrina de Sotacuro, quien fue detenida ayer luego de aparecer en un canal de televisión.
La mujer quedó bajo custodia policial luego de presentarse ante el fiscal de Homicidios de La Matanza.
El abogado Endi, confirmó que la situación de su defendida: “Sabíamos que esto podía pasar desde el momento en que se comprueba que ella está arriba del auto y así se lo hicimos saber al fiscal”.
Endi sostuvo que la decisión judicial no lo sorprendió. “Tomamos esta decisión como normal, siempre estuvo dentro de las posibilidades. Voy a hablar con la Policía. Va a entregar todo, el teléfono, el auto, todo. Ya le presentamos todo al fiscal”, añadió. Incluso remarcó que la situación podría jugar a favor de su defendida: “Es más, es mejor, porque ella no tenía dónde ir y estaba amenazada”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario