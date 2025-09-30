El abogado de Lázaro Víctor Sotacuro explicó por qué el auto apareció en Quilmes: "A resguardo"

guillermo endi



Sotacuro será indagado este martes por el fiscal Carlos Adrián Arribas, que investiga los brutales crímenes de las jóvenes.

El sospechoso, detenido el fin de semana en la ciudad de Villazón, Bolivia, fue trasladado el domingo desde la provincia de Jujuy hacia Buenos Aires, donde quedó a disposición de la Justicia. El Juzgado de Garantías N.º 4 de La Matanza, a cargo del juez Fernando Horacio Pinos Guevara, decidió que sea alojado en una unidad del Servicio Penitenciario Federal.

Si bien existía la posibilidad de que lo indagaran el próximo jueves, el peruano de 41 años tendrá la audiencia con el fiscal Arribas este martes, donde dará su versión de los hechos. "Lo vamos a llevar a indagar a la Fiscalia“, precisó el fiscal Arribas, durante un breve diálogo con el canal de noticias TN, mientras se dirigía a la sede judicial.

Sotacuro fue capturado el pasado viernes en la ciudad boliviana de Villazón, tras cruzar la frontera desde La Quiaca.

La detención se logró luego de intensas tareas investigativas que permitieron localizar al sospechoso. Posteriormente, se organizó el traslado interno a San Salvador de Jujuy.

Con doble nacionalidad peruana y argentina, reside en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores. Según sus registros comerciales, su principal actividad laboral está vinculada a la venta minorista de frutas, legumbres y hortalizas frescas. Además, posee habilitación para realizar tareas de reparación de autos y motos.

En el auto iba Florencia Ibáñez (30), sobrina de Sotacuro, quien fue detenida ayer luego de aparecer en un canal de televisión.

La mujer quedó bajo custodia policial luego de presentarse ante el fiscal de Homicidios de La Matanza.

El abogado Endi, confirmó que la situación de su defendida: “Sabíamos que esto podía pasar desde el momento en que se comprueba que ella está arriba del auto y así se lo hicimos saber al fiscal”.

Endi sostuvo que la decisión judicial no lo sorprendió. “Tomamos esta decisión como normal, siempre estuvo dentro de las posibilidades. Voy a hablar con la Policía. Va a entregar todo, el teléfono, el auto, todo. Ya le presentamos todo al fiscal”, añadió. Incluso remarcó que la situación podría jugar a favor de su defendida: “Es más, es mejor, porque ella no tenía dónde ir y estaba amenazada”.