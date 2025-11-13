Tormentas fuertes y brusco descenso de temperaturas: el cambio de clima para el AMBA en las próximas horas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no tiene las mejores noticias para porteños y bonaerenses: regresan las precipitaciones y baja la máxima.
Aunque el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) disfruta de un clima agradable en los últimos días, siguiendo a las lluvias que marcaron el inicio de la semana, los expertos meteorológicos ya han emitido una advertencia: esta mejoría será de corta duración.
De hecho, los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de portales como Meteored coinciden en señalar que la inestabilidad volverá a la región durante el próximo fin de semana. Por lo tanto, se sugiere a los residentes y a quienes planean actividades considerar estos pronósticos antes de definir sus planes.
Tormentas fuertes y brusco descenso de temperaturas: cuándo vuelven las lluvias al AMBA
El buen clima que se registra en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores tiene las horas contadas: los distintos pronosticadores anticiparon la llegada de tormentas fuertes para el fin de semana. El cambio de tiempo comenzará el sábado, cuando las temperaturas se ubiquen entre los 19 y 31 grados.
Con el calor reinando en la primera jornada del fin de semana, las intensas precipitaciones serán un hecho en la noche del sábado, provocando un brusco descenso de la temperatura máxima para el domingo, cuyo termómetro no superará los 24 grados.
Cabe señalar que la jornada dominical se perfila como la más compleja. El pronóstico indica que el clima será "peor" que el del sábado, con un termómetro que oscilará entre los 18 y 24 grados, como se mencionó anteriormente. Las tormentas también estarán presentes en la mañana del domingo, con fuertes ráfagas provenientes del sector Sur hacia la noche.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario