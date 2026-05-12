Florencia Peña le respondió a Luis Ventura y lanzó una dura acusación en vivo: "Mandaba a..."

Con evidente dolor, Peña confesó cuánto la marcó aquella exposición pública. “Ese video a mí me dio muchísimo dolor. Ese video fue algo que fue muy duro para mí. Fue atravesar algo para una mujer de esas características. Un video exponiendo mi intimidad. Y que este señor diga abiertamente que vaya a hacer video porno... Me parece una falta absoluta de respeto que no me merezco”.

En medio del descargo, también respondió cuando le mencionaron versiones sobre supuestos vínculos con el poder político. “Yo nunca fui a Casa Rosada. Fui una vez a la Quinta de Olivos. Y bueno, él también mandaba a abortar gente”, lanzó, elevando aún más la temperatura del conflicto.

Antes de cerrar, dejó en claro que jamás buscó una confrontación personal. “Ese señor no está bien, no puede hacer eso. Yo soy respetuosa. Yo en ningún momento me metí con él, ni lo maltraté, ni maltraté a nadie de Aptra”, sostuvo.

Más tarde, consultada sobre el origen del escándalo del video, Florencia admitió que todavía hay cosas que nunca pudo comprender del todo. “No sé, nunca se entendió. Él puso un tuit en ese momento, 'Tengo el video de Florencia Peña con una calza’. Y todo empezó así”, concluyó.