Florencia Peña le respondió a Luis Ventura y lanzó una dura acusación en vivo: "Mandaba a..."
La actriz no ocultó su indignación luego de los dichos del periodista y, frente a las cámaras, recordó uno de los episodios más dolorosos de su vida mediática.
La tensión entre Florencia Peña y Luis Ventura sumó un nuevo y explosivo capítulo. Todo se desató después de que el presidente de APTRA reaccionara con dureza a las críticas de la actriz hacia los premios Martín Fierro y lanzara una frase que generó una fuerte repercusión. Lejos de dejarlo pasar, Peña respondió este martes con un encendido descargo en vivo.
A la salida de Luzu y en diálogo con Intrusos, la actriz se mostró visiblemente molesta y dejó en claro que, más allá de cualquier crítica, hubo un límite que no estaba dispuesta a tolerar. “Podemos debatir, me pueden cag... a put..., Cuatros de copas salen a decir que devuelva premios, no me importa. Pero lo de Ventura, no se lo pueden dejar pasar. Y yo espero que en América se atrevan a decirlo”, disparó sin filtro.
Indignada por los comentarios del periodista, Flor fue contundente: “Es una falta de respeto absoluta”.
Luego, la actriz fue más allá y recordó el escándalo que atravesó años atrás con la filtración de un video íntimo. “Ventura fue el tipo que recibió mi video. Ventura fue el tipo que agarró mi video y lo quiso comprar. Ventura... No voy a hablar de Ventura, pero lo que dijo, que me pida disculpas. Pero no por mí, porque un tipo de los medios no puede jamás mandar a una actriz a hacer videos porno”.
Con evidente dolor, Peña confesó cuánto la marcó aquella exposición pública. “Ese video a mí me dio muchísimo dolor. Ese video fue algo que fue muy duro para mí. Fue atravesar algo para una mujer de esas características. Un video exponiendo mi intimidad. Y que este señor diga abiertamente que vaya a hacer video porno... Me parece una falta absoluta de respeto que no me merezco”.
En medio del descargo, también respondió cuando le mencionaron versiones sobre supuestos vínculos con el poder político. “Yo nunca fui a Casa Rosada. Fui una vez a la Quinta de Olivos. Y bueno, él también mandaba a abortar gente”, lanzó, elevando aún más la temperatura del conflicto.
Antes de cerrar, dejó en claro que jamás buscó una confrontación personal. “Ese señor no está bien, no puede hacer eso. Yo soy respetuosa. Yo en ningún momento me metí con él, ni lo maltraté, ni maltraté a nadie de Aptra”, sostuvo.
Más tarde, consultada sobre el origen del escándalo del video, Florencia admitió que todavía hay cosas que nunca pudo comprender del todo. “No sé, nunca se entendió. Él puso un tuit en ese momento, 'Tengo el video de Florencia Peña con una calza’. Y todo empezó así”, concluyó.
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