Traniela, en contra de ir a la Marcha Federal LGBTIQ+: los motivos

De hecho, sin mencionar lo "woke" criticado por Javier Milei en su discurso en el Foro de Davos, Campolieto señaló que la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirascita responde a "una agenda lobbista", y agregó que muchas personas que integran las organizaciones de diversidad, la "discriminaron y menospreciaron por meses" porque su existencia no es "lo que ellos y ellas quieren".

"Están las entrevistas en YouTube. Fue muy chocante salir del closet y encontrarme con un colectivo de esta manera. Me amenazan y me insultan por no ir. ¿Qué es la marcha? Una agenda lobbista. Hay mucha gente que también es del colectivo y que no va", señaló este miércoles.

Pero la pilota explicó que cuando empezó a ser una figura pública recibió agravios por parte de la comunidad LGBTIQ+, y que "nadie (del colectivo) estuvo a su lado".

"Quiero que dejen de discriminarme, es una vergüenza. Tengo todo guardado y están las entrevistas. Es un colectivo precario y obsoleto que necesita modernizarse", sentenció.

¿Traniela despega en la política?

Para Campolieto, la narrativa homofóbica de Javier Milei en Davos "fue sólo un discurso con menciones desafortunadas", como un caso extremo de abuso infantil perpetrado por un matrimonio gay, y que hubo "otras cuestiones que estuvieron bien".

"Yo hago mi vida. Y él solo dio un discurso con menciones desafortunadas pero otras cuestiones estuvieron bien, como el tema de la imposición desafortunada de la agenda, que es lo que están haciendo ahora", remarcó Campolieto, que en 2023 marcó un hito al convertirse en la primera pilota trans de Aerolíneas Argentinas.

Justamente hace casi un año la figura de Campolieto cobró importancia no por su identidad de género sino por ser representante de sus colegas en Aerolíneas Argentinas en tiempos en que la Administración de Javier Milei cancelaba rutas centrales, como la que unía Buenos Aires y Nueva York.

Esta semana la pilota se refirió a la posibilidad de reunirse con el Presidente por ese y otros temas, pero reveló que no puede hablar "sin la autorización" de la aerolínea de bandera. Así y todo aseguró que quisiera conocer al mandatario porque "habla con todo el mundo".

Al margen de manifestar públicamente su intención de ser CEO de Aerolíneas Argentinas y sus ganas de conocer a Javier Milei, Campolieto aclaró: "Me identifico con Traniela, es decir, conmigo. Sé muy bien lo que quiero y cuál es mi mensaje", sobre su posible sintonía libertaria.