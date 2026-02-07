Tras protestas y polémicas, el sable corvo de San Martín llegó a Santa Fe
La reliquia del Libertador arribó a San Lorenzo para encabezar el aniversario del combate de 1813
Luego de varias jornadas de polémicas y repudio contra la decisión del presidente Javier Milei, este sábado, el sable corvo del General José de San Martín aterrizó en suelo santafesino tras una travesía que comenzó en el Museo Histórico Nacional, desde donde salió en medio de protestas.
Bajo una estricta custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo, la pieza fue trasladada para protagonizar los actos centrales en el mítico Campo de la Gloria, reviviendo el único combate que el prócer libró en territorio argentino.
El acto central de esta tarde promete ser uno de los más masivos de los últimos años. Se estima que más de 60.000 personas se congregarán para presenciar la recreación del combate. Entre 30 y 40 granaderos realizarán la histórica maniobra desde el convento hacia el río, emulando los movimientos tácticos originales de 1813.
Aunque el sable corvo es el símbolo inseparable de San Martín, los historiadores recuerdan que el Libertador no utilizó esta pieza específica en la batalla de San Lorenzo, reservándola para la campaña continental posterior.
Despedida en Buenos Aires y nuevo destino
El jueves pasado, el Museo Histórico Nacional fue testigo de un fenómeno social: 5.000 personas despidieron la pieza entre lágrimas y mensajes de gratitud. "Hubo gente que se iba llorando al despedir el objeto", confirmaron fuentes del museo, destacando la presencia masiva de jóvenes interesados en el patrimonio nacional.
A partir de mañana domingo, el sable dejará de estar en el Museo Histórico para radicarse formalmente en el Cuartel de Palermo. El Regimiento de Granaderos a Caballo ha invitado a toda la ciudadanía a visitar la reliquia en su sede de Av. Luis María Campos, donde permanecerá en custodia permanente para el acceso público y gratuito.
