Tras protestas y polémicas, el sable corvo de San Martín llegó a Santa Fe

A partir de mañana domingo, el sable dejará de estar en el Museo Histórico para radicarse formalmente en el Cuartel de Palermo. El Regimiento de Granaderos a Caballo ha invitado a toda la ciudadanía a visitar la reliquia en su sede de Av. Luis María Campos, donde permanecerá en custodia permanente para el acceso público y gratuito.

