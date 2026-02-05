"Sable gate": duras críticas a Javier Milei de la ahora exdirectora del Museo Histórico Nacional

“En 2025 hubo un intento de que el sable volviera a Granaderos y ahora el presidente Milei, interpretando de una manera muy singular la donación, decide trasladarlo nuevamente”, cuestionó. En ese marco, reveló que su renuncia estaba definida desde hacía meses: “Desde el primer momento que hubo sospechas de que podía salir el sable, en julio de 2025, dije que si eso pasaba yo renunciaba. Y aquí estoy”.

Sable corvo san martín El sable de San Martín está en el Museo Histórico Nacional

La decisión del Gobierno volvió a encender el debate sobre el manejo del patrimonio nacional y el uso político de los símbolos fundacionales, en un contexto de fuerte confrontación cultural impulsada desde la Casa Rosada.