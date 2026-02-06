Del Museo a los Granaderos: Javier Milei encabezará el acto de traslado del sable corvo de San Martín
El Presidente encabezará el acto que se llevará a cabo este sábado desde las 19 en la ciudad santafesina de San Lorenzo, donde el Regimiento de Granaderos se hará cargo de la custodia del célebre sable corvo en su cuartel de Palermo.
Como ya se informó, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal rechazó el pedido para suspender de manera inmediata el traslado del sable corvo del general José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo.
No obstante, la magistrada ordenó una serie de informes y medidas previas antes de resolver sobre la cautelar de fondo en la causa iniciada por integrantes de la familia Terrero, quienes se presentan como herederos del donante del sable y cuestionan la legalidad del traslado.
Sostienen que la donación realizada a fines del siglo XIX habría estado condicionada a que la pieza permaneciera en el Museo Histórico Nacional y que el cambio de destino afectaría el derecho colectivo de acceso al patrimonio cultural.
Pero con la resolución judicial conocida en las últimas horas, desde Casa Rosada confirmaron que este sábado se llevará a cabo el acto de entrega del sable al Regimiento de Granaderos a Caballo en la ciudad santafesina de San Lorenzo, al cumplirse 213 años de la célebre batalla, la única que San Martín libró en el actual territorio argentino.
La actividad oficial se desarrollará desde las 19 y allí estará Javier Milei para hacer cumplir el decreto del PEN 81/2026, por medio del cual dispuso el polémico traslado del sable corvo al cuartel que los Granaderos tienen en el barrio porteño de Palermo.
Qué dijo la Justicia sobre el sable corvo de San Martín
Como se indicó, la jueza Macarena Marra Giménez, a cargo del Juzgado Contencioso y Administrativo Federal N°12, no dio por probada la postura que sostiene que la donación del sable corvo haya sido “con cargo”, es decir, como obligación accesoria impuesta al Estado, en este caso, relativa al lugar de guarda, que hasta ahora es el Museo Histórico Nacional.
En su fallo destaca que “en este estado inicial del proceso... no se encuentran reunidos los requisitos legales aptos para hacer lugar a lo requerido”, en referencia al pedido de Manuela Rosas y Máximo Terrero, quienes habían interpuesto una cautelar para evitar el traslado del sable corvo.
No obstante, pide que un plazo de cinco días el Regimiento de Granaderos informe “el destino del sable en la sede del Cuartel y las medidas de seguridad y protección que se adoptarán para su debida conservación, así como para la exposición pública del bien”.
