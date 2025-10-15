Triple crimen de Florencio Varela: detenido insiste que el móvil fue el robo de 40 kilos de cocaína

El detenido aseguró haber sido "utilizado" por los prófugos Alex Roger Idone Castillo y David Morales Huamani, alias "El Loco David".

Según su versión, días después del crimen, fue el propio Idone quien le sugirió que se fugara, ya que el vehículo estaba a su nombre. Con $600.000, presuntamente pagados por el viaje, Sotacuro huyó a Bolivia, siendo finalmente detenido cuando intentaba reingresar a la Argentina por La Quiaca. En su testimonio, también identificó a los implicados y aportó un croquis de los movimientos de esa trágica noche.

En paralelo al testimonio de Sotacuro, la fiscalía confirmó que los tres principales prófugos —Castillo, "El Loco" David y Manuel David Valverde Rodríguez— fueron localizados en Perú, aunque aún no se ha concretado su detención.

Además, los investigadores se encuentran buscando a tres personas más vinculadas a la logística del crimen, dos de las cuales fueron identificadas gracias a cámaras de seguridad municipales que registraron movimientos antes y después de los asesinatos.

El fiscal Adrián Arribas tiene previsto dictar la prisión preventiva para los detenidos la próxima semana. En ese mismo acto, declarará su incompetencia para que el expediente pase al fuero federal. Esta decisión se basa en la consolidación de la evidencia que vincula el triple homicidio directamente con el narcotráfico internacional.