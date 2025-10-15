Triple crimen de Florencio Varela: detenido insiste que el móvil fue el robo de 40 kilos de cocaína
El detenido Víctor Lázaro Sotacuro amplió su declaración y sumó detalles al expediente. Dijo que fueron a la casa de las víctimas "por la droga".
Víctor Lázaro Sotacuro, uno de los detenidos por el brutal triple crimen de Florencio Varela, dio un giro decisivo a la investigación al ampliar su declaración, donde reconoció que su rol no fue solo el de un simple chofer, y habló de un robo de 40 kilos de cocaína como móvil para los asesinatos de Brenda, Lara y Morena.
El detenido admitió ante la justicia que se dirigió a la casa de las víctimas con el objetivo de recuperar un importante cargamento de droga proveniente de Bolivia, y que el asesinato de las jóvenes fue una represalia directa por el robo de parte de ese envío.
Según confirmaron fuentes cercanas a la causa a TN, la principal hipótesis de los investigadores es que las tres jóvenes habrían sustraído alrededor de 40 kilos de cocaína, parte de un lote mucho mayor que había ingresado al país días antes. Esta línea de investigación, mencionada previamente, se fortalece con el nuevo testimonio del acusado.
Sotacuro había intentado desvincularse del homicidio, sosteniendo que solo había trasladado a los sospechosos en su Volkswagen Fox blanco y que desconocía el verdadero plan de la noche. Sin embargo, en esta ampliación, confesó que "fue por la droga", aunque mantiene que nunca ingresó a la vivienda donde ocurrió el ataque.
El detenido aseguró haber sido "utilizado" por los prófugos Alex Roger Idone Castillo y David Morales Huamani, alias "El Loco David".
Según su versión, días después del crimen, fue el propio Idone quien le sugirió que se fugara, ya que el vehículo estaba a su nombre. Con $600.000, presuntamente pagados por el viaje, Sotacuro huyó a Bolivia, siendo finalmente detenido cuando intentaba reingresar a la Argentina por La Quiaca. En su testimonio, también identificó a los implicados y aportó un croquis de los movimientos de esa trágica noche.
En paralelo al testimonio de Sotacuro, la fiscalía confirmó que los tres principales prófugos —Castillo, "El Loco" David y Manuel David Valverde Rodríguez— fueron localizados en Perú, aunque aún no se ha concretado su detención.
Además, los investigadores se encuentran buscando a tres personas más vinculadas a la logística del crimen, dos de las cuales fueron identificadas gracias a cámaras de seguridad municipales que registraron movimientos antes y después de los asesinatos.
El fiscal Adrián Arribas tiene previsto dictar la prisión preventiva para los detenidos la próxima semana. En ese mismo acto, declarará su incompetencia para que el expediente pase al fuero federal. Esta decisión se basa en la consolidación de la evidencia que vincula el triple homicidio directamente con el narcotráfico internacional.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario