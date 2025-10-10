Triple crimen de Florencio Varela: allanaron la vivienda del presunto autor intelectual

Este mismo viernes por la mañana se llevó a cabo una reunión clave entre el fiscal Adrián Arribas con autoridades de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires para “ver el trabajo que vienen realizando” en torno a la causa por el triple crimen narco de Florencio Varela.

El encuentro tuvo lugar en el Centro de Monitoreo Urbano, ubicado en el barrio porteño de Chacarita, donde estuvieron presentes el fiscal de la causa; el jefe de la dirección de investigaciones de la Matanza, Flavio Marino, y el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez.