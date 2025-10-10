Triple crimen de Florencio Varela: allanaron la vivienda del presunto autor intelectual
Se trata del peruano Alex Roger Ydone Castillo, de 50 años, sobre quien pesa orden de captura internacional y es uno de los tres prófugos de la Justicia.
La Justicia bonaerense ordenó allanar la vivienda de Alex Roger Ydone Castillo, de 50 años y nacionalidad peruana, sindicado como autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela y sobre quien pesa un pedido de captura internacional.
La medida se concretó pocas horas después de que se emitiera la orden de captura dictada por el juez Fernando Pinos Guevara, titular del Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial de La Matanza, a pedido del fiscal Carlos Arribas. Según la investigación, sería el eslabón clave del móvil del caso: un ajuste de cuentas vinculado al robo de drogas.
Se suma a otros dos sospechosos de haber participado en el horrendo triple femicidio: David Gustavo Morales Humani, alias “El Tarta” o “El Loco David”, señalado como uno de los autores materiales, y Manuel David Valverde Rodríguez, tío de “Pequeño J”, quien habría estado en la vivienda donde se cometieron los asesinatos.
El nombre de Ydone Castillo surgió a partir de las declaraciones de varios detenidos, entre ellos su pareja, Florencia Ibáñez, quien es además sobrina de una de las víctimas y declaró que él era el dueño de la droga que habrían sustraído las tres jóvenes antes de ser asesinadas.
Reunión clave por el triple crimen de Florencio Varela
Este mismo viernes por la mañana se llevó a cabo una reunión clave entre el fiscal Adrián Arribas con autoridades de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires para “ver el trabajo que vienen realizando” en torno a la causa por el triple crimen narco de Florencio Varela.
El encuentro tuvo lugar en el Centro de Monitoreo Urbano, ubicado en el barrio porteño de Chacarita, donde estuvieron presentes el fiscal de la causa; el jefe de la dirección de investigaciones de la Matanza, Flavio Marino, y el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario